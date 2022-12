Vyzkoušeli jsme: Profesionální meteostanici Sencor SWS 12500 Wi-Fi

Když chcete vědět, jaké je počasí, můžete kouknout z okna. Když chcete vědět, jak bude, kouknete na předpověď.

Když chcete oboje, a ještě si hrát třeba s rychlostí větru nebo s objemem dešťových srážek, a nechcete koukat do mobilu či na internet, pořídíte si meteostanici. Ty teď patří k poměrně vyhledávanému zboží, tak jsme na jednu v redakci podívali. A to sice na Sencor SWS 12500 Wi-Fi.

Součástí balení je rozměrný jednoúčelový tablet, venkovní teplotní senzor a velká venkovní meteostanice. Tablet na barevném 8,4palcovém displeji přehledně zobrazuje aktuální datum, čas, čas východu a západu slunce, měsíční fáze (vše synchronizované přes wi-fi), a především údaje bezdrátově získané ze senzorů a na jejich základě pak předpovídá počasí, po zhruba třínedělním zkoušení lze konstatovat, že docela přesně. Pro zájemce také dokáže monitorovat kupříkladu UV index, intenzitu světla, vlhkost a dokáže upozornit, pokud teploty či vlhkost dosáhnou mimo nastavené hodnoty. V tabletu je i solární panel pro nastavení intenzity osvětlení displeje.

Velmi zajímavá je právě venkovní meteostanice. Na obrázku to tak nevypadá, ale je to opravdu poměrně velké zařízení, které není úplně jednoduché přidělat třeba na balkon v bytě, ale dá se i díky tomu, že součástí balení je několik pomůcek, pomocí kterých lze meteostanici uchytit. Ideálně, aby stanice nebyla pod střechou, protože její součástí je nádoba na sběr dešťové vody a na tabletu vidíte intenzitu srážek. Samozřejmostí je vrtulka i korouhvička pro měření rychlosti, respektive směru větru. Tablet to pak převede nejen na rychlost, ale i třeba na Beaufortovu stupnici.

Meteostanici by slušelo trošku bytelnější provedení, plastová konstrukce nebudí úplně přesvědčení, že je nezničitelná. Každopádně je vymyšlená dobře, protože baterie jdou v ní vyměnit, i když je pevně přidělaná k podložce. Dosah bezdrátových senzorů je podle údajů výrobce 150 metrů. Tolik jsme nevyzkoušeli, ale přes velký byt a několik zdí to dosáhne bez problémů.

V balení je i jeden samostatný venkovní senzor pro měření teploty a vlhkosti na jiném místě, než je meteostanice. Takových senzorů zvládne tablet monitorovat až sedm. Další se dají dokoupit za 500 korun kus.

Samotný tablet jde přes webový prohlížeč v počítači nebo mobilu připojit k internetu pomocí wi-fi. Pak se základnová stanice sama aktualizuje přes internet, a naopak dovede odesílat naměřená data, podporuje globálních veřejné meteorologické platformy Weather Underground a Weathercloud. Můžete se tak i z druhého konce světa podívat, jestli vám na rajčata dostatečně prší či svítí sluníčko a nefouká příliš velký vítr.

Sencor SWS 12500 Wi-Fi podporuje i českou placenou i neplacenou verzi aplikace Počasí Meteo pro OS i Android, která se specializuje na předpověď počasí pro ČR, Evropu ale i svět, dle současných nejlepších meteorologických modelů, v návaznosti na údaje z meteostanice.

Řekněme si na rovinu profesionální meteostanice Sencor SWS 12500 Wi-Fi není úplně nejlevnější. Doporučená maloobchodní cena téměř atakuje pět tisíc korun, ale získáte za ně velkou spoustu zábavy i zajímavých meteorologických dat.