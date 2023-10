Vyzkoušeli jsme: Reproduktory Sencor Hype S

Autor: Sencor

Bezdrátové Bluetooth reproduktory jsou s námi již dlouho, ale víte, že mnohé z nich začínají podporovat také technologii True Wireless Stereo (TWS)? Ta umožňuje propojit dva reproduktory s jedním zdrojem zvuku a současně rozdělit zvuk do dvou kanálů, což vytváří prostorový stereo zvuk a logicky také o dost hlasitější, takže ozvučí daleko větší prostor, ačkoliv reproduktor je poměrně malinký.

Propojení TWS obou reproduktorů je trochu komplikované, ale zase nic, s čím byste museli trávit hodiny. Je to spíš o zvyku na prvních pár pokusů, komplikovanější je to spíše ve chvíli, kdy často měníte bezdrátový zdroj zvuku (pomocí Bluetooth). Reproduktory pak také zvládají přehrávat hudbu z vložené MicroSD karty.

Po spojení obou reproduktorů lze oba ovládat už jen pomocí tlačítek jednoho reproduktoru – třeba například hlasitost nebo výběr další písničky. Zbytek si mezi sebou reproduktory vykomunikují samy.

Jak už jsem předeslal, reproduktory jsou poměrně malé, ale zvuk je hutný a bohatý. I při malé hlasitosti je reprodukovaná hudba věrná. Je možné přepínat mezi třemi variantami ekvalizéru pro vyladění právě oněch basů.

K ovládání slouží gumová membránová tlačítka, to proto že reproduktory jsou vodotěsné až do hloubky jednoho a půl metru po dobu třiceti minut. Bez obav je tak můžete nechat venku přes noc třeba při kempování. I proto mají všechny konektory gumovou krytku, aby do nich případně nezateklo.

Součástí Hype S je také funkce handsfree, kdy lze pomocí reproduktorů volat, ale je to spíše nouzovka, mikrofon rozhodně není lepší než ten, co máte v telefonu.

A když jsme u těch výtek – všechny úkony, které na reproduktoru učiníte, Sencor potvrzuje mluveným slovem, které bohužel nejde nijak ztlumit. Takže i při tichém poslechu na vás bude mužský hlas z reproduktoru mluvit velice nahlas, třeba že máte spárované reproduktory, nebo že jim dochází baterie.

Kromě hudby zvládají reproduktory i lehkou světelnou hudbu, takže v případě zájmu osvětlí noční pohodu barevným doprovodem. Světelná hudba je naštěstí vypínatelná.

Reproduktory Sencor Hype S zcela určitě nejsou vhodné k tomu, abyste si s nimi doma přehrávali filmové trháky na domácím kině. K tomu jsou jiné aparatury, ale zcela s klidným svědomím si je můžete vzít ven k vodě, na víkendový výlet pod stan nebo s obytným autem. Tam nikde vám ostudu neudělají, a ještě vám hezky zahrají. Reproduktory se nabíjejí přes USB-C a vydrží hrát podle hlasitosti až dvanáct hodin.

A to vše za zhruba 800 korun.