Vyzkoušeli jsme: Samsung Galaxy S22 Ultra

Hledáte-li opravdu obrovský a opravdu výkonný telefon, už asi nemusíte hledat dál. Samsung Galaxy S22 Ultra vaše požadavky splňuje. A to i s několika bonusy a také negativy, které se k tomu vážou.

Doplněk Ultra totiž předznamenává, že je to telefon ultra se vším všudy. Je to víc než 16 centimetrů dlouhý, skoro osm centimetrů široký telefon, který váží skoro čtvrt kilogramu! A to je pro jeho používání určující.

Stačí dvacet minut s telefonem v ruce při klidném večerním čtení, sledování nějakého videa nebo hraní her a už cítíte, že to není ono. Je to prostě velké a velmi těžké zařízení. Pokud chcete s telefonem pracovat delší dobu, ideální je ho mít o něco opřený nebo položený.

Anketa Souhlasíte s přísnějším zdaněním internetových gigantů? Určitě ano, je to potřeba Ano, ale zvolený způsob se mi nelíbí Ne, jsem rád, že nemusí danit příjmy z reklamy Je mi to jedno Zobraz výsledek

Za tento diskomfort se vám ale zase SG22 Ultra odmění v několika dalších dimenzích a vy se musíte rozhodnout, jestli vám to za to stojí či se poohlédnete po menší verzi mobilu (ve stejné řadě máte ještě další dva modely – menší a méně schopné).

Dvě základní funkce, které odlišují S22 Ultra od dvou slabších bratrů stejné řady je monstrózní stonásobný digitální zoom (a desetinásobný optický) a přiložený stylus.

Překvapivě fotografie pořízené pomocí 100násobného zoomu jsou v ucházející kvalitě, přiblížení je prostě dechberoucí. Podívejte se na fotografii. A obecně jsou dobré i fotografie pořízené v dalších režimech, ať je s desetinásobným optickým zoomem nebo v klasickém režimu. Všechny dostupné fotoaparáty (108Mpx hlavní snímač, 12 Mpx ultraširokoúhlý objektiv, 10 Mpx 3× a 10× teleobjektiv a 40Mpx přední kamera) mají automatické ostření.

Práci se stylusem si musí vyhodnotit každý sám pro sebe. S Pen – jak se stylus jmenuje – je integrovaný přímo do těla telefonu, takže není úplně jednoduché ho ztratit. A k čemu je? Ke vzdálenému ovládání fotoaparátu, psaní psaných poznámek, kreslení, nebo prostě jen pro ovládání místo dotyku prstem. Nejvíce ho ocení ti, kteří jsou na práci se stylusem zvyklí třeba z tabletu nebo z nějakého zařízení 2v1.

Za pozornost stojí ale i další věci, které Samsung do řady S22 dostal. Vynikající je například možnost naprogramování vypínacího tlačítka na nějakou jinou funkci (já si nastavil používání svítilny). Za vyzkoušení stojí také Bixby Routines – sled různých funkcí, které aktivují samovolně.

Kupříkladu pokud necháváte telefon nabíjet přes noc, tak v Bixby Routines lze nastavit, aby se telefon nabil na 80 % a poslední pětinu pak dobil hodinu před budíkem, čímž vylepšíte životnost baterie. Obecně nadstavba Samsungu nad Androidem 12 je velmi dobře propracovaná a nabízí řadu ulehčení a usnadňuje ovládání.

Určitě vás potěší zvuková stereo reprodukce, která podle mne patří k těm nejlepším, co aktuálně mobily nabízejí. Zajímavá je také možnost nastavení přehrávání zvuku z určitých aplikacích do pevně nastavených přístrojů – třeba Spotify do Bluetooth reproduktorů.

Naopak na vlajkovou loď má SG22 Ultra poměrně pomalé rychlé nabíjení – podporuje jen 45 W. I s ním ale nabíjení trvá dlouho a SG22 Ultra se ani neodmění nijak zázračnou výdrží, při střídmějším používání vydrží zhruba pracovní den. Jako kompenzaci pak nabízí voděodolnost IP68.