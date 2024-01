Vyzkoušeli jsme: Sluchátka Huawei FreeClips

Autor: Huawei

Málokdy se někomu podaří nějaký zásadní průlom v existujícím světě elektroniky.

Teď se o to snaží Huawei novými sluchátky FreeClips. Jsou bezdrátová, jako většina nových sluchátek, ale nejsou to ani pecky, ani špunty – jsou to otevřená sluchátka, jejichž desing dosavadní zatím nesklízel pro nepraktičnost příliš úspěchy. FreeClips to chtějí změnit.

Je to prostě takový klips (jak název napovídá), který si nasadíte na boltec a sluchátka jsou připravená k přehrávání zvuku. Přestože se Huawei FreeClips jen přikládají k boltci – nikde se nic neupíná, nezacvákává, nezajišťuje, tak překvapivě drží kolem lemu ucha poměrně spolehlivě. Pohyb či chůze je z ucha neshodí, ale třeba při sundavání svetru přes hlavu už často spadnou.

Navzdory spolehlivému „přicvaknutí“ na uchu mi ale sluchátka nijak nevadily, netlačily a zpravidla jsem za pár minut zapomněl, že je vlastně mám vůbec nasazené.

Při nasazení sluchátek zcela přirozeně vnitřní část sluchátka nasměřuje reproduktorky přímo do ucha a v podstatě vám do ucha hraje takový malý reproduktor. Protože však hraje z poměrně krátké vzdálenosti, reprodukce je dostatečně hlasitá.

Na druhou stranu se nemusíte bát, že někdo uslyší, co posloucháte, ačkoliv používáte otevřená sluchátka. C-bridge design spolu se systémem reverzních zvukových vln a technologiemi sluchátek se starají o to, aby zvuk zůstal ve vašem uchu a nedocházelo tak k jeho úniku. To je důležité pro ochranu soukromí, zejména když vyřizujete osobní hovory ve veřejném prostoru.

Z konstrukce sluchátek pak vyplývá, že nemohou nabídnout aktivní tlumení okolních zvuků (ANC), protože prostě ušima vnímáte okolní zvuky i při přehrávání zvuku na vysokou hlasitost.

A to je právě benefit, na který Huawei sází – skrze Huawei FreeClips chce nabídnout sluchátka, která vám zaručí, že i při poslechu neztratíte kontakt s okolím – uslyšíte jedoucí auta, když na vás bude někdo v kanceláři mluvit, nebo když si dáte ranní běh lesem, tak stále budete vědět, co se kolem vás děje. A běhat klidně můžete i v lehkém dešti – sluchátka jsou odolná s certifikací IP54. A takový záměr plní.

Přestože po chvilce vlastně ani nevíte, že sluchátka máte (jsou velmi lehká – 5,6 gramu), vydrží hrát poměrně dlouho – 8 hodin a vydrž lze samozřejmě prodloužit díky nabíjecímu pouzdru.

Další zajímavostí je, že obě sluchátka jsou vzhledově zcela identická. Můžete tak přemýšlet, které sluchátko patří do levého a které do pravého ucha… No, je to úplně jedno, můžete si vybrat jaké chcete, sluchátka samy poznají, na kterém uchu je máte a přizpůsobí tomu reprodukci zvuku.

Podobně jako nové hodinky Apple poznávají gesta prstů, i FreeClips reagují na dotekové ovládání – ale nemusíte se dotýkat jen samotných sluchátek (stejně to jde těžko, jsou dost malá), ale stačí se dotknout boltce a sluchátka na pokyn zareagují.

Těžko říct, jestli FreeClips udělají nějaký zásadní průlom do světa, ale minimálně mají k tomu velmi dobře našlápnuto. Při zemi je však zatím drží cena, která je poměrně vysoká. Přeci jen, kdo bude ochotný zaplatit prakticky pět tisíc korun za sluchátka poněkud kosmického vzhledu, když dopředu nezná benefity, které nabízejí?