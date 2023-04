Vyzkoušeli jsme: Smartphone Honor Magic5 Pro, který jde dnes do prodeje

Ode dneška je k mání u vybraných českých prodejců jeden z aktuálně nejlépe vybavených smartphonů Honor Magic5 Pro. Jako bonus první kupující dostanou ke každému telefonu i tablet Honor Pad 8 v hodnotě 7 490 Kč.

Cena mobilu (i s tabletem) se aktuálně pohybuje 30 tisíc korun, k dispozici jsou zatím dvě barevné varianty, obě pak ve verzi 12 RAM a 512 GB interní paměť.

Používáte umělou inteligenci při náboru nových pracovníků? Ano, v prvním předvýběru Ano, jako doplněk k dalším metodám Zkoušeli jsme to, ale neosvědčilo se to Přemýšlíme o jejím nasazení Ani náhodou Zobraz výsledek

A jaký je Honor Magic5 Pro? K dispozici ho máme o něco déle než týden v neprodejné verzi, ale zdá se, že asi nic neodporuje marketingovému hypu, který se kolem telefonu snaží dělat výrobce – a sice, že jde o jeden z nejlepších telefonů, které si dnes můžete koupit.

Aby to nebylo jen, že si to nějaký recenzent tvrdí od klávesnice, tak to potvrzuje i nezávislý testovací web Dxomark, který Honoru Magic5 Pro udělil 152 bodů při exaktním měření výkonu a zařadil ho na druhé místo mezi nejlepší smartphony (objektivně řečeno mezi prvním a pátým telefonem žebříčku je jen šestibodový rozdíl).

Fotoaparát – za který Honor Magic5 Pro sbírá nejvíce bodů, je opravdu monstrózní. Tři velké čočky (50 MPx, ultra širokoúhlý 50 MPx a telefoto objektiv 50 MPx) umí pořídit opravdu pěkné fotografie, doplněné i funkční postprodukcí. Svou zásluhu na tom má i optická stabilizace obrazu, laserové ostření a až 100násobným digitální zoom (optický je 10násobný). Novinkou je i technologie Ultra Fusion Computational Optics, což je výpočetní optický algoritmus doplňující systém kamer, podle výrobce má zlepšovat kvalitu fotografií při zvětšení 3,5×–100×.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Pro hračičky je k dispozici nový algoritmus Millisecond Falcon Capture. Ten umožňuje zachycovat komplexní scény rychle a s vysokou mírou detailů. Funkce Super Night Capture umí zase zachytit i tlumeně nasvícenou scénu a fotoaparát nabízí i systém AI Motion Sensing Capture 10, který dokáže automaticky detekovat například nejvyšší bod výskoku a zachytit ho na fotografii v ultra vysokém rozlišení.

Maximální fotovýbava je ale na druhou stranu největším prokletím smartphonu. Čočky fotoaparátu totiž poměrně výrazně vystupují z těla telefonu, a ten tak v poloze ležmo a zádech nakloněn na jednu stranu, což není příliš komfortní. Někomu zase může vyhovovat, že se za vystouplé čočky zase lépe opřou prsty při držení telefonu.

Jak se na top telefon sluší, i vnitřní výbava je top – telefon pohání i nejvýkonnější procesor Snapdragon 8 Gen2, k dispozici je i větší 5100mAh baterie, která vydrží vcelku bez ztráty kytičky i náročný den, podporuje drátové nabíjení SuperCharge 66 W a bezdrátové 50W. Milovníci vodních sportů i notoričtí házeči telefonů do splachovací mísy ocení odolnost IP68.

Takže pokud potřebujete velmi výkonný smartphone, co skvěle fotí, Honor Magic5 Pro může být vaší volbou. Na rozdíl od bývalých sourozenců Huawei má Honor stále přístup ke mobilním službám Googlu, a je to tak plnohodnotný smartphone na androidu s nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi.