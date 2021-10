Vyzkoušeli jsme: smartphone Huawei nova 9

Nový smartphone čínského výrobce pokračuje v tradici – vynikající hardware za dostupnou cenu, který ale sráží nedostupnost běžných androidích aplikací.

Jasně, Huawei se snaží. Vybudoval třetí největší aplikační obchod na světě, přidává do něj aplikace na běžícím pásu, nabízí Petal Search, který do jisté míry substituuje řadu aplikací, ale i tak to prostě k dokonalému zážitku nestačí.

Ať chceme nebo ne, Google je světem androidu na tolik prorostlý, že bez jeho aplikací nemá tento ekosystém v mobilu přílišné využití. Což je v zásadě škoda, protože hardwarově je to telefon prostě povedený.

Jak je u Huawei zvykem, hodně se tu pracuje s fotoaparátem, který nabízí krásné fotky. Zejména v noci je to radost. K dispozici je tu systém Ultra Vision, který zahrnuje hlavní fotoaparát RYYB Ultra Vision o rozlišení 50 MP, ultra širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 MP, hloubkový fotoaparát o rozlišení 2 MP, čtyřcentimetrový makro fotoaparát a přední fotoaparát s rozlišením 32 MP. S tím se prostě nedají udělat technicky špatné fotografie.

Spolehnout se můžete i na baterii, která nabízí 4300 mAh a kterou dobijete podpoře systému 66W Huawei SuperCharge za 38 minut. Bez nabíjení telefon vydrží celý den i s nějakou rezervou.

Huawei nova 9 pohání 6nm mobilní platforma Snapdragon 778G 4G, tedy jeden z nejnovějších a nejvýkonnějších procesorů. Smartphone je také vybaven chladicími fóliemi VC Liquid Cooling & Graphene, které snímají teplotu smartphonu a upravují výkon tak, aby zařízení zůstalo zchlazené a fungovalo dlouhodobě na plný výkon.

Takže jestli nepotřebujete k životu aplikace z rodiny Googlu a nechcete přecházet na Apple (jasně, proč by to někdo dělal, že ano?) můžete sáhnout po nova 9. Jestli už si ale bez Googlu neumíte představit mobil, tak ani skvělý fotoaparát nebo výdrž novu 9 nezachrání.