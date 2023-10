Vyzkoušeli jsme: Smartphone Infinix Note 30 Pro

Nové značky na trhu to mají vždycky těžké. Aby se prosadily vůči zavedené konkurenci, musí vždy vsadit na nějakou silnou kartu – zajímavá cena, design nebo výkon. A obzvlášť to platí v tak silném konkurenčním prostředí jako jsou mobilní telefon.

A tak Infinix se svým modelem Note 30 Pro raději vsadil rovnou na všechny tři karty. Cena je velmi zajímavá – v kategorii lehce pod 6500 korun těžko najde se svým výkonem konkurenci. A navíc vypadá dobře – série tří kamer a osvětlovací diody poskládaných do nepřehlédnutelného výrazného tvaru, hranaté rysy s atraktivním barevným provedením.

Co tedy kromě ceny designu nabízí?

Koupili jste si letos smarthphone? Ano, dražší než minule Ano, stejně drahý jako minule Ano, ale levnější než minule Ne, ale letos nákup plánuji Letos žádný smartphone kupovat nebudu Zobraz výsledek

Zaujme určitě sérií tří výkonných fotoaparátů, kdy hlavní fotoaparát disponuje rozlišením 108 Mpx. Možnosti fotoaparátu řady jsou dále rozšířeny o funkce, jako je režim Dual View, který umožňuje zachytit okamžiky předním i zadním fotoaparátem současně; funkce Sky Remap upravuje oblohu na fotografiích a filtr Street Photography pomáhá zvládnout umění pouliční fotografie. Kromě toho je tady i 32Mpx selfie fotoaparát s funkcí Style Makeup.

K tomu je model Note 30 Pro vybaven 68W rychlonabíjecím systémem All-Round FastCharge, který dokáže nabít 5000mAh baterii z 1 % na 80 % za 30 minut. Jako první model ve své kategorii také podporuje 15W bezdrátové rychlonabíjení. A výrobce garantuje vydrž 1000 plných nabíjecích cyklů při zachování 80 % energie. Reverzní nabíjení navíc umožňuje, aby zařízení v nouzových situacích fungovalo jako powerbanka pro jiná zařízení. Technologie Bypass Charge filtruje proud a napájí přímo hlavní desku, která řídí teplotu telefonu, což vede k průměrnému poklesu teploty o 2 ℃ až 7 ℃.

Podle výrobce tyto kroky v regulaci teploty udržují zařízení v chladu a umožňují uživatelům nabíjet a hrát hry současně. Řada je vybavena také inteligentní napájením E-IQ, které dále zlepšuje zážitek z nabíjení pomocí algoritmů umělé inteligence a bezpečnostních opatření, která chrání zařízení před přebíjením. Plně podporována je také technologie PD 3.0, která umožňuje nabíječce z prodejního balení telefonu také rychle nabíjet další chytrá zařízení.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Note 30 Pro má Amoled displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, který využívá technologie Infinix Smart Refresh a Magellan Engine, které mají upravovat obnovovací frekvenci podle aktuálního scénáře použití, což zajišťuje plynulejší zážitek při nižší spotřebě energie.

Telefon využívá procesory MediaTek Helio G99 s 6nm procesem, který bych řekl podle našich dlouhodobých zkušeností s tímto telefonem je dostatečně výkonný.

Jak už to u nových značek bývá snaží se najít nějakého zvučného partnera, který by pomohl s marketingem. Infinix vsadil na JBL a ve spolupráci s touto značkou nabízí v telefonu právě její reproduktory. Nevím, jak by telefon zněl bez JBL, ale s nimi hraje opravdu a dobře a hlasitě. V komornějším prostředí dobře nahradí externí reproduktor na malou hlasitost.

Málokdy se už také u mobilů dnes vidí samotný audio 3,5 mm konektor nebo čtečka integrovaná do vypínacího tlačítka namísto spodní části displeje. Mne osobně právě čtečka v bočním tlačítku vyhovuje daleko víc než v displeji, ale to je na vkusu jednoho každého.

Jinak samozřejmě Infinix Note 30 Pro nabízí všechny potřebné technologie, které byste od telefonu očekávaly – NFC, Wi-Fi, Bluetooth a dokonce i FM rádio. Chybí snad jen akorát 5G, ale je otázka, jestli ho opravdu v mobilu potřebujeme. Kromě nabíječky je v prodejním balení také ochranný plastový průhledný kryt a telefon má z výroby nalepenou ochrannou folii.

Jestli v poslední době u nějakého telefonu platí, že málo peněz dostane plno muziky, tak Infinix Note 30 Pro je přesně ten případ.