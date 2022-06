Vyzkoušeli jsme: smartphone Realme GT 2 Pro

Tenhle smartphone patří k tomu nejlepšímu, co si aktuálně můžete na tuzemském trhu v obchodě s mobilními telefony koupit. A navíc je to za velmi sympatickou cenu kolem dvaceti tisíc korun.

Kromě jiného získáte velmi rychlé nabíjení, kdy mobil dobijete 65W nabíječkou a kabelem (dodávanou v prodejním balení v ceně mobilu) zmátoříte za pár minut na polovinu baterie a na stovku ji vyženete za zhruba půlhodinu. To je prostě schopnost, kterou naplno oceníte, až když ji vyzkoušíte a návrat k telefonům, kterým trvá nabíjení přes hodinu je prostě frustrující.

Ale pozor! Telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení, což může být pro řadu potenciálních majitelů problematické.

GT 2 Pro energii ukládá do 5000 mAh baterie, která tak tak zvládne den používání, když testujete na maximum výkon telefonu.

A navíc SuperDart nabíjení doplňuje opravdu velký výkon, kterého má GT 2 Pro na rozdávání. Vždyť je tu zabudovaný procesor Snapdragon 8 Gen 1, který běží za podpory 12 GB operační paměti.

Do světa se připojí samozřejmě vším, co je dnes dostupné – 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Samozřejmostí je NFC, USB OTG, ale chybí paměťové karty nebo audiokonektor.

K zobrazení smartphone používá AMOLED panel s úhlopříčkou 6,7“ a rozlišením 1 440 × 3 216, jako bonus až 120Hz obnovovací frekvenci. Celý displej chrání pak ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus.

Smartphone nefotí špatně, ale určitě to není jeho hlavní přednost – nabízí hlavní 50Mpx, dále pak 50MPx širokoúhlý objektiv a mikro objektiv s rozlišením 3 Mpx. Kdo by chtěl optický zoom, má smůlu, musí se podívat jinde.

Stejně tak musíte hledat jinde, požadujete-li od telefonu odolnost proti vodě či prachu. Notoricky Realme zvýšenou odolnost stejně jako bezdrátové nabíjení prostě nenabízí.

Je to škoda, s nimi by to byl naprosto bezchybný telefon.