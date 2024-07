Vyzkoušeli jsme: webová kamera Logitech MX Brio 705 for Business

Autor: Logitech

Online komunikace se pro nás stala již běžnou součástí života. Nejen v osobním, ale zejména ve firemním prostředí urychluje kontakt a spolupráci. Firma Logitech je dlouhodobým hráčem na trhu video a audio příslušenství a přináší každý rok nové produkty. Letos jsme se podívali na webovou kameru Brio 705 ve verzi pro firemní prostředí.





Jde o prémiový model který se uplatní nejen při videokonferencích, ale může směle nahradit videokameru při natáčení videí youtubery nebo tvůrci video podcastů. Tomu odpovídají i její parametry.

Provedení je velmi precizní a zpracování pečlivé a působí velmi elegantně. Pouzdro webkamery je z hliníku a její rozměry jsou 9,8cm na šířku, 4,3 cm na výšku a 3,6 cm na hloubku. Hmotnost je pak 137g. Tedy žádný plastový výlisek který nic nevydrží.

Velmi solidní je držák na monitor, který je stabilní a dovoluje upevnění i na širší monitory. Perfektní je použití magnetu v kloubu kamery, která se dá oddělit a našroubovat na klasický stativový závit. Kamera je vybavena dnes již standardním rozhraním USB-C. Kabel pro připojení je součástí balení.

Jde o kameru s maximálním rozlišením 4K, tedy 3840 × 2160 pixelů při rychlosti 30 snímků za vteřinu. Podporuje ale samozřejmě také Full HD 1920 × 1080 pixelů při 30 nebo 60 snímcích a dále 1280 × 720 pixelů. Možná jsou i další rozlišení a záleží na použité aplikaci, jaká rozlišení podporuje. Pro záznam zvuku je kamera vybavena dvěma mikrofony, které snímají do vzdálenosti zhruba 1,2 metru. Na objektivu je integrována clona, kterou je možné uzamknout a zajistit tak uživateli soukromí. Tolik k parametrům.

Po připojení kamery k počítači dojde k automatické instalaci ovladače. Podporovány jsou operační systémy Windows, macOS 10.15 nebo novější a ChromeOS. Co se doplňkového softwaru týče, tak aplikace Logi Tune není k dispozici pro ChromeOS, ale na zbývajících platformách ano.

Dovoluje uživateli upravovat parametry obrazu jako je jas, kontrast, ostření, nebo zoom a výřez obrazu. Ale to není to hlavní, co aplikace nabízí.

Zejména pro firemní uživatele zprostředkovává lepší spolupráci, nabídne také rezervace pracoviště ve sdíleném prostředím nebo zasílání požadavků na technickou podporu. Kromě webkamer podporuje také náhlavní soupravy. Další aplikací která umožňuje zejména firemním IT oddělením nasazení a administraci kamery je Logitech Sync. Ta dovoluje nejen aktualizace firmwaru na dálku, ale také jejich konfiguraci a přehled o stavu.

Kamera je certifikována pro Microsoft Teams, Zoom, Google Meet a je kompatibilní s Chromebooky. Samozřejmě funguje i s ostatními aplikacemi které zpracovávají obraz. My jsme ji kromě výše zmíněných aplikací otestovali také s OBS Studiem. Co se kvality obrazu týče, tak je ohromující. A to doslova. Obraz má naprosto vynikající barevnou věrnost, minimální šum, a to i za velmi špatných světelných podmínek a automatické ostření je přesné.

Je to díky tomu, že má kamera kromě skleněného objektivu také nový obrazový čip. Logitech použil obrazový senzor Sony Starvis rozlišením 8,5 Megapixelu. Když se podíváme blíž co technologie Starvis znamená, zjistíme, že ji Sony vyvinula pro bezpečnostní kamery. Ty musí pracovat často v noci, v šeru, a přitom musí dodat použitelný obraz. Kouzlo spočívá v jiném uspořádání světlocitlivých diod, které převádějí fotony na elektrické impulsy.

Starvis vytěží z dopadajícího světla až 4× více signálu než klasické CCD prvky. To znamená při menším množství světla lepší, čistější a barevně věrnější obraz bez šumu. A na výstupu Bria 705 je to znát. Obličej není přesvětlený, celá scéna je prokreslená a barevně konzistentní. Je to díky automatická korekce osvětlení s označením RightLight 5 a technologii HDR. Ta vylepšuje obraz podle množství světla obličeje a vykresluje odstíny pleti věrněji a zajišťuje, že tvář uživatele působila přirozeně.

Kvalita obrazu se tak velmi blíží obraz k digitálního fotoaparátu. S tím rozdílem, že Brio je skladnější, snadněji se ovládá a nevyžaduje převodník HDMI jako většina digitálních fotoaparátů, když je chcete připojit k počítači.

Celková zkušenost s kamerou je vynikající. Zpracování, kvalita obrazu a v neposlední řadě i software rozšiřující její funkce jsou skvělé. Tomu samozřejmě odpovídá i cena, která se v současné době pohybuje okolo 6500 Kč. Uvážíme-li že jde o webkameru s kvalitou obrazu téměř jako digitální fotoaparát tak jde o cenu rozumnou.