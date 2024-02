Xiaomi představilo řadu smartphonů Xiaomi 14 s novou generací optiky Leica a operačním systémem HyperOS

Autor: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra je zkonstruováno na základě konstrukce Xiaomi Guardian Structure, která se skládá z vysoce pevného hliníkového rámu, veganské kůže Xiaomi nano-tech a skla Xiaomi Shield Glass. Základem je jediný hliníkový blok, který nabízí 1,38× lepší pevnost rámu. Xiaomi nano-tech veganská kůže má nově vyvinuté složení, jehož výsledkem je tenčí a lehčí povrch se 6× zvýšenou odolností proti opotřebení.

All Around Liquid Display telefonu Xiaomi 14 Ultra využívá sklo Xiaomi Shield Glass, které dosahuje konzistentního zakřivení na všech stranách a rozích, čímž plynule spojuje vizuální přitažlivost ploché obrazovky s hmatovou odezvou zakřiveného okraje. AMOLED displej má úhlopříčku 6,73", který nabízí rozlišení WQHD+ (3200 × 1440), hustotu pixelů 522 a variabilní obnovovací frekvenci 1–120 Hz, to vše podpořené maximálním jasem 3000 nitů.

Xiaomi 14 Ultra je vybaveno čtveřicí fotoaparátů s rozsahem ohniskových vzdáleností od 12 mm do 120 mm. Jeho hlavní fotoaparát, vybavený plynule měnitelnou clonou ƒ/1,63-ƒ/4,0, nabízí nastavení expozice v různých scénářích. Sestavu čtyř fotoaparátů doplňují plovoucí teleobjektiv Leica 75 mm, periskopický fotoaparát Leica 120 mm a ultraširokoúhlý fotoaparát Leica 12 mm.

Hlavní fotoaparát podporuje natáčení rychlostí 4K 120 snímků za sekundu a je přizpůsoben pro 5× zpomalené efekty. Při rozlišení 4K navíc nabízí zoomování v plném rozsahu při 60 snímcích za sekundu. Přístroj také podporuje natáčení Dolby Vision při 4K 60 snímcích za sekundu a je vybaven stabilizací pro plynulý záznam videa. Nově byl přidán také další mikrofon, který je součástí sestavy čtyř mikrofonů a umožňuje nahrávání prostorového i směrového zvuku.

Aby bylo možné pořizovat profesionální videozáznamy, zavádí nový filmový režim filmové postupy, jako je poměr stran 2,39:1 či pravidlo 180° závěrky.

Xiaomi 14 má rozměry 152,8 mm x 71,5 mm x 8,20 mm s jemně zakřiveným zadním panelem. Konstrukce s ultratenkým rámečkem využívá pokročilou technologii FIAA k integraci obvodů panelu do displeje, což má za následek tenký spodní rámeček o tloušťce 1,71 mm pro pohlcující zážitek ze sledování multimediálního obsahu.

Xiaomi 14 je vybaven trojicí fotoaparátů, které pokrývají rozsah ohnisek od 14 mm do 75 mm. Xiaomi 14 bylo zkonstruováno s optickými čočkami Leica Summilux s vylepšenou světelností ƒ/1,6 na hlavním fotoaparátu, které jsou kombinovány s obrazovým snímačem Light Fusion 900 a mohou se pochlubit dynamickým rozsahem až 13,5 EV. Rozlišení ultraširokoúhlého fotoaparátu Leica 14 mm bylo zvýšeno na 50 Mpx a zároveň nabízí plovoucí teleobjektiv Leica 75 mm s minimální zaostřovací vzdáleností pouhých 10 cm.

Co se týče displeje, Xiaomi 14 je vybaveno 6,36" obrazovkou CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 × 1200). Hustota pixelů obrazovky byla zvýšena na 460 ppi.

Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra jsou poháněny mobilní platformou Snapdragon 8 Gen 3, která má 32% nárůst výkonu procesoru a 34% snížení spotřeby energie, stejně jako 34% nárůstem výkonu grafického procesoru a 38% snížením spotřeby energie ve srovnání s předchozí generací.

Řada Xiaomi 14 je vybavena technologií Qualcomm FastConnect 7800, která přináší Wi-Fi 72 s kapacitou 320 MHz. Xiaomi 14 Ultra má navíc technologii High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link.

Obě zařízení jsou doplněna chladicím systémem Xiaomi IceLoop a systémem správy baterie Xiaomi Surge. Xiaomi 14 je poháněno baterií s kapacitou 4610 mAh, kterou podporuje 90W nabíjení HyperCharge a 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge. Xiaomi 14 Ultra je poháněno větší 5000mAh baterií s 90W nabíjením HyperCharge spolu s nejnovější 80W bezdrátovou technologií nabíjení HyperCharge.3

Oba modely jsou vybaveny operačním systémem Xiaomi HyperOS a využívají umělou inteligenci. Titulky AI umožňují přepis mluveného obsahu v reálném čase během videokonferencí. AI Album Search využívá zpracování přirozeného jazyka a umožňuje uživatelům vyhledat konkrétní snímky ve svých sbírkách fotografií popisem toho, co hledají. AI Portraits využívá algoritmy k vytváření nových kompozic portrétů odvozených z již existujících snímků. Funkce AI Expansion navíc usnadňuje realistické rozšíření existujícího obrazového obsahu a poskytuje nové tvůrčí možnosti.

Proaktivní inteligence je dosaženo prostřednictvím technologie Xiaomi HyperMind, která umožňuje zařízením proaktivně chápat potřeby uživatelů a podle toho jednat. Xiaomi HyperMind využívá čtyři percepční schopnosti zařízení – prostředí, obraz, zvuk a chování, aby se naučila preference uživatele a automaticky přizpůsobila zařízení jeho potřebám. Pokud například uživatel po odemknutí svého chytrého zámku dveří obvykle rozsvítí světlo v obývacím pokoji, Xiaomi HyperMind po naučení tohoto vzorce a po získání souhlasu uživatele místnost automaticky rozsvítí.