Začala Křišťálová lupa

Server Lupa.cz dnes spustil nominace v 17. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. Ta od roku 2006 každoročně hledá a oceňuje ty nejúspěšnější a nejzajímavější projekty, užitečné služby a nejvýraznější osobnosti české internetové scény.

Až do 17. srpna tak mají široká veřejnost i odborná porota příležitost nominovat své favority na poli českého internetu. Finálové hlasování o nejúspěšnější projekty pak odstartuje 23. září.

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje internetová veřejnost:

Cena popularity

Internetové obchodování

Nástroje a služby

Online video

One (wo)man show

Podcast roku

Zájmové weby

Zpravodajství a publicistika

Pokud jste fanouškem nějakého projektu, osobnosti české internetové scény, nebo dokonce aktérem či provozovatelem, můžete je nominovat v online formuláři na webových stránkách ankety.

Novinkou letošního ročníku je kategorie Mladá krev, ve které budou oceněny projekty, za nimiž stojí lidé do 30 let.

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje odborná porota:

Mladá krev

Anticena

E-commerce inspirace

Globální projekty českých tvůrců

Marketingová inspirace

Obsahová inspirace

Osobnost roku

Projekt roku

Veřejně prospěšná služba – cena České televize

Odbornou porotu tvoří významné osobnosti podnikatelského, mediálního a internetového světa.

Nejúspěšnější projekty z nominační fáze postoupí do finálního hlasování, které určí pořadí v jednotlivých kategoriích. To proběhne od 23. září do 1. listopadu. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu opět v Divadle pod Palmovkou.