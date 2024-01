Změny v Datových schránkách – větší zprávy v různých formátech

Autor: Datové schránky

Od 1. ledna 2024 mohou všichni uživatelé datových schránek posílat zprávy o velikosti až 100 MB, přibyly také nové formáty příloh. Novela zákona také zavádí povinné profesní schránky autorizovaným architektům, inženýrům a technikům a úředně oprávněným zeměměřičským inženýrům.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

V současné době jsou zřízeny více než čtyři miliony datových schránek, z toho více než polovina patří podnikajícím fyzickým osobám, kterým je zřízena datová schránka ze zákona. Tuto povinnost letos doplní datové schránky i pro další profese, a to pro:

autorizované architekty,

autorizované inženýry a autorizované techniky,

úředně oprávněné zeměměřické inženýry.

Tyto datové schránky zřídí Digitální a informační agentura (DIA) do konce března 2024 všem uvedeným osobám, a to na základě údajů poskytnutých od profesních komor. Česká pošta následně, stejně jako v minulém roce, rozešle dopisy s přístupovými údaji.

Kromě nových povinných datových schránek je od ledna také možné posílat zprávy o velikosti až 100 MB, jde tedy o navýšení o 80 MB oproti předchozímu stavu. Do budoucna plánuje DIA postupně zvýšit velikost jedné odeslané zprávy na 1 GB. Mimo jiné lze posílat až 50 příloh v nejrůznějších formátech.

Nové formáty příloh datových zpráv jsou:

ZIP

ASiC

mpg

mpeg /mpeg1/mpeg2

Dále se zavádí podpora:

JSON

MP4/M4A

MP4/M4V/M4P

HEIC

„Od ledna loňského roku Ministerstvo vnitra zřídilo na základě zákona datové schránky všem fyzickým podnikajícím osobám a většina z nich schránky již aktivně využívá. Bohužel se do téměř 450 000 schránek stále nikdo nepřihlásil. Apeluji na vlastníky těchto datových schránek, aby se do svých schránek přihlásili a zkontrolovali si jejich obsah, jelikož jim do nich mohou přijít zprávy týkající se jejich podnikání, ať už výzvy, pokuty, faktury či jiné písemnosti. S blížícím se termínem podání daňového přiznání také chceme upozornit, že vlastníci datových schránek mají povinnost podat ho elektronicky,“ komentuje situaci Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

DIA proto nabízí uživatelům, kteří nevědí, jak s datovou schránkou pracovat, ať se seznámí se všemi návody na webových stránkách, kde mají možnost rovněž využít chatbot, případně se obrátit na infolinku 954 200 200. Uživatelé mohou část agendy týkající se datových schránek vyřešit také na jakékoliv pobočce Czech POINT.