12 tipů pro efektivnější práci na dálku

Při práci z domova se člověk může začít cítit osaměle. A víme taky, že práce z domova v lidech může probudit organizační talent, který dosud z ostychu dřímal kdesi skrytý. Sheela Subramanianová z konsorcia Future Forum upozorňuje na nutnost přizpůsobit se novodobým pracovním trendům, jelikož řada firem sice přistoupila na změnu místa výkonu práce, ale ne na změnu způsobu jejího vykonávání.

„Manažeři by se měli zaměřit spíš na výsledky než na aktivitu a docházku,“ říká rezolutně. Co to znamená pro řízení virtuálních meetingů?