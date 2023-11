12 způsobů, jak ochránit firmu před ransomwarem

Přestože nelze zaručit, že nebudete nikdy napadeni, můžete podniknout několik jednoduchých kroků, které zkomplikují útočníkům jejich postup a udrží vaše podnikání i osobní život v chodu. Veeam doporučuje dodržet 12 základních tipů: buďte skeptičtí, používejte silná hesla, zpomalte, dejte pozor na malware, dbejte obecně na bezpečnost, včetně zajištění bezpečnosti při práci online a na cestách, mějte přehled o svých datech a chraňte je, omezte přístupy k datům, zabezpečte všechna zařízení připojená k síti, zálohujte svá data a proškolte své uživatele. Těchto 12 tipů může vaší firmě pomoci zabránit ztrátě až 80 % dat v důsledku ransomwaru.





Studie Veeam 2023 Data Protection Trends Report zjistila, že obětí ransomwarového útoku se stalo už 85 % globálních společností. Navazující studie Veeam Ransomware Trends Report 2023 navíc ukázala, že 60 % globálních organizací tvrdí, že týmy odpovědné za kyberbezpečnost a zálohování potřebují významně zlepšit nebo zcela změnit způsob, jakým spolu komunikují. Hrozba ransomwaru narůstá a my vidíme, že více než polovina dotázaných organizací se domnívá, že jejich první linie obrany potřebuje pomoc. Na to, jak nejlépe postupovat a jaké jsou osvědčené postupy, které je potřeba zavést, jsme se zeptali Martina Štětky, regionálního ředitele pro oblast CEE ve společnosti Veeam.

Zmíněné základní tipy vypadají poměrně jednoduše – nejsou obecně dodržovány jako osvědčené postupy?

Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE, Veeam Autor: Veeam

Studie Veeam Ransomware Trends Report 2023 zjistila, že 60 % společností tvrdí, že jejich týmy pro kyberbezpečnost a zálohování potřebují významně zlepšit nebo zcela změnit způsob, jakým spolu komunikují. Navíc pouze 44 % respondentů provedlo po ransomwarovém incidentu „postupnou obnovu“, kdy se záložní data nejprve obnoví do izolované oblasti, zkontrolují se na přítomnost virů a teprve poté se přesunou zpět do produkčního prostředí. To znamená, že 56 % respondentů riskovalo opětovnou infekci, když obnovili data rovnou do produkčního prostředí. To je znepokojivé znamení, že oddělení IT neberou hrozbu ransomwaru dostatečně vážně. Návrat k těmto osvědčeným postupům je skvělým začátkem na cestě k zajištění radikální odolnosti proti ransomwaru a kybernetickým hrozbám.

Pokud jsou tyto osvědčené postupy nejlepší cestou k odolnosti, proč se jimi společnosti neřídí?

Existuje mnoho dodavatelů, kteří propagují zbrusu nové nástroje, o nichž tvrdí, že dokáží najít ransomware v zálohách dat nebo že dokáží pomocí generativní umělé inteligence předem detekovat hrozby. Chci tím říci, že tyto alternativy nefungují – útočníci jsou vždy o krok napřed před technologií a dokáží využít zranitelnosti, aby pronikli do sítě. Nejlepší a jedinou účinnou možností je vrátit se k základům, tedy záplatovat systémy, zajistit průběžné testování záloh a upřednostnit strategii a procesy obnovy dat pro případ, že dojde k útoku.

Můžete tyto tipy našim čtenářům detailněji popsat?

Ano, mezi 12 tipů společnosti Veeam, které pomohou ochránit jakoukoliv firmu před kybernetickými útoky, patří: