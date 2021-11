13 tipů pro zrychlení Windows 10

1. Změňte nastavení napájení

Windows nabízí tři schémata napájení: úsporný režim, rovnovážný režim a režim orientovaný na vysoký výkon. První zmíněný šetří energii, ale na úkor výkonu, u třetího zmíněného je tomu přesně naopak. Změnit schéma anebo si dále pohrát s dílčími nastaveními můžete přes Ovládací panely – Hardware a zvuk – Možnosti napájení. Je-li váš počítač zapojen do elektrické sítě, pro úsporný režim není mnoho důvodů.

2. Omezte programy spouštěné „po spuštění“

Počítač mohou zpomalovat i programy aktivované po spuštění systému a běžící na pozadí, i když je aktivně nepoužíváte nebo jen výjimečně. Kombinací Ctrl+Alt+Del vyvolejte nabídku, přes kterou se dostanete až ke Správci úloh a v něm zamiřte na kartu Po spuštění. V ní uvidíte všechny programy rozbíhající se po spuštění Windows, včetně míry jejich dopadu na výkon. Nepotřebné jednoduše zakažte.

3. Vypněte tipy a triky

Windows sleduje vše, co v systému děláte, a na základě vaší činnosti předkládá tipy, které by vám mohly být užitečné. Průměrně znalému uživateli zpravidla až tak užitečné nebývají a navíc mohou systém zpomalovat. Nastavení – Systém – Oznámení a akce, to je cesta, na jejímž konci můžete vypnout nejen zobrazování tipů z Windows, ale také oznámení všech aplikací.

4. Zamezte OneDrivu synchronizaci

Cloudové úložiště OneDrive slouží k synchronizaci dat, která jsou tak snadno přístupná ze všech vámi používaných počítačů, a také jako užitečná záloha. Permanentní synchronizační proces však může omezovat výkon počítače. Jestli se tak skutečně děje, ověřte nejdřív pozastavením synchronizace na určitou dobu a pokud během ní zaznamenáte zrychlení systému, můžete synchronizaci definitivně stopnout. K nastavením se snadno dostanete přes ikonku OneDrivu v podobě mraku, která se nachází v pravé dolní části hlavního panelu.

5. Vypněte indexování vyhledávání

Windows 10 na pozadí indexuje váš hard disk, což následně vede k jeho rychlejšímu prohledávání. Zvlášť méně výkonné stroje však může indexování značně zpomalit, může se tedy hodit vědět, jak ho vypnout. Učinit tak můžete přes aplikaci Služby, mezi nimiž najdete Windows Search. Po dvojím poklikání se zobrazí její Vlastnosti, skrz které můžete proces zastavit. Změna se projeví po restartování systému, a povede pravděpodobně k o něco pomalejšímu vyhledávání na disku, ale také k o něco rychlejšímu výkonu systému. Případně je možné indexování omezit pouze pro vybrané části disku.

6. Pročistěte hard disk

Také přeplněný hard disk může být příčinou celkově slabšího výkonu vašeho PC. Windows 10 mají pro tyto případy užitečný nástroj jménem Inteligentní úložiště. Najdete ho v Nastavení – Systém – Úložiště. Je-li aktivní, Windows monitoruje váš počítač a vymazává nepotřebné soubory, jako jsou dočasné soubory z prohlížení, nepoužívané soubory ze stažených anebo staré soubory z Koše. Inteligentní úložiště nabízí také přehled jednotlivých kategorií a jejich zaplněnost, s jejichž nastavením si lze dále pohrát.

7. Pročistěte registry

V registrech se ukládá prakticky vše o tom, jak vaše Windows fungují – o místě uložení programů, o používaných DDL, o tom, jaké složky ten který program využívá, atd. Snadno v nich ale vzniká nepořádek, například při odinstalaci programu, která automaticky nemusí čistit právě registry. Občas se tedy hodí jejich údržba. Manuálně to rozhodně nezkoušejte, raději si stáhněte některý z programů třetích stran, kterých je i zdarma k dispozici dostatek. Většina nabízí funkci automatického skenování systému.

8. Vypněte stíny, animace a efekty

Windows 10 nabízí řadu grafických detailů, které zpravidla výkon systému nijak neomezují. Na starších počítačích však mohou. Do vyhledávacího pole na hlavní panelu stačí zadat heslo „výkon“ a přes ovládací panel Upravit vzhled a výkon systému Windows se dostanete až k Vizuálním efektům. Nejspíš vás překvapí jejich škála, systém naštěstí nabízí možnosti jejich optimalizace buď pro vzhled, nebo pro výkon, stejně jako automatické nastavení, nejlepší pro daný počítač.

9. Vypněte efekt průhlednosti

Efekt průhlednosti Windows 10 využívají v nabídce Start, v Hlavním panelu a Centru akcí. Zdánlivý detail, který však může výkon systému nechtěně zatížit. Nastavení – Přizpůsobení – Barvy – Efekty průhlednosti a… vypnout!

10. Zapněte automatickou údržbu Windows

Windows automaticky skenuje, provádí diagnostiku a opravy systému, zpravidla v době, kdy počítač nevyužíváte. Raději ale zkontrolujte, že máte funkci zapnutou. Ovládací panely – Systém a zabezpečení – Zabezpečení a údržba. V této nabídce můžete nastavení procesu údržby načasovat (defaultně je nastavena na 2:00) anebo ji spustit manuálně.

11. Zbavte se bloatwaru

Někdy je největším zpomalovačem nikoliv sám systém, ale tzv. bloatware, tedy programy předinstalované výrobcem, které ale ve skutečnosti nepotřebujete. K (nejen) jejich objevení můžete využít Windows Defender nebo specializovaný program třetích stran, z nichž některé nabízejí dostačující funkcionalitu i v bezplatných verzích. Zpravidla také nabízejí snadnou možnost, jak se nežádoucího softwaru zbavit.

12. Defragmentujte hard disk

Čím víc počítač používáte, tím víc fragmentujete svůj disk a tím je počítač pomalejší. Windows 10 nejenže nabízí nástroj pro defragmentaci, ale máte také možnost nastavit ji, aby probíhala automaticky. Klíčové nastavení se nachází v ovládacím panelu Optimalizace jednotek, kde můžete nastavit mimo jiné interval, v jakém má defragmentace probíhat.

13. Vypněte a restartujte počítač

Tajná zbraň všech IT specialistů – restart! Kromě jiného uvolní veškerou zbytečně využívanou RAM, která jinak nemůže být vyčištěna. Také ukončí procesy, které jste možná spustili, už je nepotřebujete, ale ony pořád běží a zpomalují systém. Pokud váš počítač čas od času začne zadrhávat, možná budete překvapení, kolik toho dokáže vyřešit právě obyčejný restart.