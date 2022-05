367×! Objem dat, která denně sdílíme je alarmující

Čerstvá studie provedená Irskou radou pro občanské svobody (ICCL) ukázala na alarmující statistiku související se sdílením dat. Dle ní jsou data průměrného evropského uživatele internetu sdílena 367krát za jediný den! V případě amerických uživatelů je to dokonce až 747krát.





Sdílení je přitom navázáno na zisky z digitálních reklam, díky nimž může být většina online služeb poskytována zdarma. Rada na základě těchto zjištění aktuálně podniká kroky směrem dovnitř celého digitálního průmyslu s argumentem, že nikdo z uživatelů s takovou praxí nikdy nevyslovil souhlas.

Konkrétně ICCL uvádí, že údaje jsou sdíleny mezi zprostředkovateli jednajícími v zájmu inzerentů, a to v reálném čase, kdy je webová stránka načítána před uživatelem, který ji právě čte. Samotní inzerenti, respektive značky do tohoto procesu zahrnuti nejsou.

Pokud jde o povahu dat, jedná se o informace o typu zařízení, na němž je stránka zobrazována, informace o lokaci nebo například informace o dříve navštívených stránkách. Využívána jsou zejména k tomu, aby bylo inzerentům zajištěno co nejrelevantnější zobrazení jejich reklamy. A byť jde o automatický proces trvající zlomek sekundy, ve skutečnosti je základem multimilionového byznysu.

Data umožňující osobní identifikaci uživatele tímto způsobem sdílena nejsou, autoři studie nicméně upozorňují, že v tomto objemu přesto dochází k narušování uživatelského soukromí.

„Každý den jste v rámci systému RTB (Real Time Bidding) sledováni, včetně toho, co si prohlížíte, bez ohledu na to, jak moc je to osobní či citlivé. Jedná se o největší únik dat v dějinách, který se opakuje den co den,“ tvrdí doktor Johnny Ryan z ICCL.

Výsledky studie přitom vycházejí pouze z dat Googlu a nezahrnují další inzertní giganty jako jsou Meta (Facebook) a Amazon.

„Pokud by naše osobní data produkovala znečištění, byli bychom obklopeni téměř neproniknutelnou mlhou houstnoucí tím víc, čím víc jsme v kontaktu se svými telefony,“ glosovala zjištění Parmy Olsonová, technologická dopisovatelka magazínu Bloomberg.