6 zásad kybernetické bezpečnosti, které by měla dodržovat každá firma

Asi to slýcháte ze všech stran, ale kybernetická bezpečnost by měla být v dnešní digitální době pro firmy naprostou prioritou. A to nejen pro velké korporáty, ale i pro malé firmy. Možná si říkáte, že vás to potkat nemůže, ale na kolo si taky vezmete helmu, i když už jste z kola roky nespadli. Nehoda vás potkat nemusí, ale proč riskovat rozbitou hlavu? Stejně tak je to s kyberbezpečností.