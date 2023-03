Adware zůstává v Česku úspěšný, cílí také na děti

Bezpečnostní specialisté z Esetu i nadále detekují adware na platformě Android, a především pak jeho nejčastějšího zástupce v Česku, adware Andreed. V únoru ho po menší přestávce opět doplnil adware Hiddad.





Používáte k placení nositelnou elektroniku jako třeba hodinky? Ano, prioritně Ano, jako doplněk k dalším metodám Ne, má banka to nepodporuje Ne, mám z toho obavy Ne, nositelnou elektroniku nepoužívám Zobraz výsledek

Adware je typem škodlivého kódu, který na zařízení uživatelů zobrazuje agresivní a nevyžádanou reklamu. Ačkoli není tak nebezpečný jako jiný malware, i adware může představovat vážnější riziko – může do zařízení stahovat další škodlivé kódy nebo sbírat údaje o chování uživatelů na internetu.

„Pro adware Andreed je typické, že ke svému šíření zneužívá různé verze více či méně známých mobilních her. Šíří se pak prostřednictvím jednoho obchodu třetí strany, to znamená mimo oficiálních obchod Google Play,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti Eset. „V minulých měsících jsme mohli vidět, jak Andreed ke svému šíření zneužíval například modifikované verze her Bridge Constructor nebo Tower Conquest, v únoru jsme ho nejčastěji viděli v modifikaci pro hru Back Wars,“ dodává.

Herní modifikace či zkráceně mody mohou být legitimními aplikacemi, které slouží k různým herním vylepšením. Bezpečnostní experti proto nabádají uživatele, aby v případě, že chtějí herní modifikaci pro nějakou hru využít, vždy opatrně volili zdroj, odkud ji stahují. I legitimní aplikace, které mohou být zatím jen potenciálně nebezpečné, mohou šířit další adware, a v konečném důsledku i nebezpečnější malware.

Útočníci staví na popularitě Minecraftu

Adware Hiddad se v únoru opět vrátil na přední místa pravidelné statistiky škodlivých kódů pro platformu Android. Stejně jako v minulých kampaních se i tentokrát objevoval v několika verzích her napodobujících známou hru Minecraft.

„Zachycené verze her využívají úspěchu Minecraftu, kdy stejně jako v této hře mají hráči stavět svět z různých dílů a kostek. Mezi fanoušky mobilních her patří uživatelé všech věkových kategorií, a to i děti, mezi kterými je tato hra velmi populární. Právě nejmladší uživatelé si ale nemusí uvědomovat všechna rizika stahování her z neověřených obchodů s aplikacemi. Může za tím být i jednoduše snaha ušetřit kapesné, protože řada takto nabízených her může být na oficiálních místech zpoplatněna nebo nedostupná. A útočníci to moc dobře vědí,“ říká Jirkal.

Neškodné úpravy aplikací mohou v budoucnu sloužit malwaru

V únorové statistice se také objevil škodlivý kód Agent.ELP, a to v necelé desetině všech případů.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

„Agent.ELP je druh útoku, kterému říkáme dodavatelský řetězec – nositelem hrozby je v takovém případě software třetí strany, který využívají další subjekty k provozování svých služeb či k vývoji dalších nástrojů. Z bližší analýzy vidíme, že nějaký vývojář nalezl zranitelnost v takzvaném repozitáři balíčků pro vývoj aplikací pro Android a podstrčil dalším vývojářům upravenou verzi populární knihovny. Tato upravená knihovna byla automaticky zahrnuta do nových verzí aplikací, které ji používaly, a to naprosto bez vědomí jejich vývojářů. V tuto chvíli nevidíme, že by modifikovaná knihovna sloužila k šíření malwaru, pouze informuje o tom, do kterých aplikací se dostala. Rozhodně se to ale může v budoucnu změnit. Již v tuto chvíli se minimálně jedná o narušení ochrany dat zákazníků daných aplikací,“ vysvětluje Jirkal.

I nejmladší fanoušci her potřebují znát internetové hrozby

Podle bezpečnostních expertů je adware v Česku rozšířený kvůli tomu, že není tolik invazivní jako jiné kybernetické hrozby a uživatelé před ním nejsou dostatečně obezřetní. I přesto by mu ale měli věnovat pozornost, a to s ohledem na bezpečnost svých dat a preventivně z důvodu rizika v podobě stažení dalšího malwaru.

„Internetová úložiště a neoficiální obchody s aplikacemi jsou pro uživatele atraktivní – mohou na nich sehnat populární hry zdarma nebo ve výhodných balících s dalšími programy. Často se nicméně nejedná o oficiální aplikace, ale o jejich různě upravené verze. Ty mohou po stažení v nějaké míře nebo zcela fungovat, ale jako bonus obsahují škodlivý kód. Pokud mají uživatelé děti ve věku, kdy už mají vlastní chytré telefony a hrají na nich hry, doporučoval bych vysvětlit jim rizika, na která mohou na internetu narazit,“ dodává Jirkal z Esetu.

Nejčastějším rizikům pro děti na internetu se věnuje také iniciativa Safer Kids Online, která má za cíl pomoci jejich rodičům zorientovat se v nástrahách digitálního světa.