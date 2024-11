AERO Vodochody AEROSPACE si zvolilo IFS Cloud pro svou digitalizaci a získání konkurenční výhody

IFS, přední poskytovatel enterprise cloudových řešení a průmyslové AI, dnes oznámil, že společnost AERO Vodochody AEROSPACE (Aero) si vybrala IFS a jejich špičkové řešení ERP – IFS Cloud – k optimalizaci procesů a zvýšení výkonnosti ve vysoce konkurenčním leteckém odvětví.





Největší výrobce letadel v České republice a jeden z nejstarších výrobců letounů na světě zavede společně s IFS Cloud systém pro řízení životního cyklu výrobku (PLM) Teamcenter od společnosti Siemens. Usiluje tím o posun směrem k bezpapírové výrobě a montáži. Součástí řešení jsou také pokročilé výrobní technologie digitálního dvojčete a vizualizační nástroje. Ty umožní uživatelům ve výrobě využívat digitální pracovní pokyny a zefektivní schvalovací procesy v klíčových operacích.

Implementace systémů IFS Cloud a Teamcenter dále umožní standardizaci procesů a jejich shodu s průmyslovými best practices. Tento celistvý přístup je navržen tak, aby optimalizoval efektivitu výroby, zredukoval chyby a zajistil konzistentní kvalitu napříč všemi operacemi.

„Tento krok je jednou z největších IT investic v historii Aera. Pořizujeme to nejlepší z nejlepšího v oblasti firemních softwarových řešení a zároveň zavádíme systém pro řízení celoživotního cyklu produktu. Tato významná investice je klíčovým krokem směrem k digitalizaci, budoucímu růstu a vyšší konkurenceschopnosti naší společnosti.“ řekl Viktor Sotona, předseda představenstva a prezident společnosti Aero. Dále dodává: „Implementace nejmodernějších IT systémů představuje významný posun v řízení veškerých procesů a digitalizaci výroby. Přinese výrazné zlepšení ve všech oblastech – od vývoje produktů přes plánování a výrobu po dodavatelský řetězec. Nasazujeme systémy, které umožňují řízení Industry 4.0. “

Nové řešení, které je od začátku postaveno na úzké integraci ERP a PLM, bude do budoucna představovat flexibilní digitální kostru všech operací v Aeru. Ty zahrnují vývoj, design a výrobu vlastních letadel, vývoj komponentů a kompozitních dílů pro jiné výrobce letounů i údržbu, opravy a renovaci letadel.

Marek Głazowski, Managing Director v IFS, ke spolupráci dodává: „Jsme nadšení, že můžeme podpořit Aero v jejich digitální transformaci. Společnost nese silný historický odkaz ve složitém odvětví, a my jsme hrdí, že prostředí rozumíme. Těšíme se na spolupráci s Aero, na rychlé dosažení hodnoty a urychlení růstu společnosti díky zjednodušení a modernizaci starších systémů pomocí nejmodernějších systémů ERP a PLM od IFS a Siemens.“

Společnost InfoConsulting Czech zajistí nasazení kompletního řešení v České republice. Po implementaci by IFS Cloud měl mít téměř 900 uživatelů a systém bude využívat dalších 900 pracovníků výroby.

„Díky spolupráci se společností InfoConsulting máme jistotu nejkvalitnějších lokálních konzultantů, kteří mají dlouholeté bohaté zkušenosti s IFS ERP a připraví naši společnost na hladký přechod,“ řekl Martin Soukup, Chief Information Officer, Aero.

„Jsme hrdí, že InfoConsulting hraje tak důležitou roli v zavedení integrovaného řešení do Aero Vodochody Aerospace. Jako platinum partner IFS přinášíme hlubokou expertízu v implementaci takových řešení a jsme si jistí, že tento projekt významně zvýší provozní efektivitu Aera, a připraví společnost na budoucnost,“ řekl Jozef Kováčik, Managing Director, InfoConsulting Czech.

Siemens PLM systém bude v Aeru využívat více než 700 uživatelů z oblasti výzkumu a vývoje i výroby, čímž se pokryje celý životní proces výrobku. Siemens Teamcenter nabízí robustní integrovanou platformu, která bezproblémově propojí různorodé procesy v inženýringu, výrobě a dodavatelském řetězci. Integrace je klíčová pro zachování vysokého standardu přesnosti a koordinace, které vyžaduje letecký průmyslu.

„Velmi nás těší partnerství se společností Aero na jejich důležité cestě k digitální transformaci,“ řekl Pavel Rozsypal, Account Orchestrator v Siemens. „Naše pokročilé řešení PLM v kombinaci s možnostmi ERP IFS Cloud nejenže zlepší výrobní postupy v Aeru, ale také zrychlí jejich inovační proces a pomůže jim tak udržet si globální konkurenční výhodu v leteckém průmyslu.“