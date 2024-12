AI agenty: Transformují firemní procesy, ale zvyšují rizika

„Způsob kompenzace této citlivosti spočíval ve spolupráci a sdílení dat a znalostí tak, jak by to dělal agent,“ popisuje. Je to systém, který se používá dodnes. Vývoj umělé inteligence však znamená, že agentní systémy lze nyní použít pro širší řadu problémů.

„Většina z nás, kdo působíme v oblasti AI, jsme softwaroví inženýři,“ prohlašuje. „Softwarové inženýrství se také snáze kontroluje, takže můžete mít částečně řízené systémy, které si mohou navzájem kontrolovat svou práci. To je první, co se řeší.“

To znamená, že lidé musejí být v procesu stále přítomní, prohlašuje Shelia Anderson, tamější šéfka IT, a to i přesto, že tato společnost zavádí plán zrychleného prototypování pro projekty agentní umělé inteligence.

Mnoho hrozeb je stejných jako v případě generativní AI, protože je to právě GenAI, která pohání agentní systémy. To znamená, že se Meacham obává úniku tvůrčího obsahu a materiálů prostřednictvím AI aplikací nebo že by AI mohla generovat obsah porušující autorská práva.

Co se však týče bezpečnosti, agentní AI je dvousečná zbraň s příliš mnoha riziky, které nelze spočítat, upozorňuje. „Nenechává nás to v klidu.“

Agentní AI v raných fázích

Aflac není jedinou společností, která svou cestu s agentní AI právě začíná. Například společnost Centric Consulting má jako zákazníka středně velkou regionální pojišťovnu specializující se na pojištění majetku a úrazů.

Ta využívá dva různé dodavatele ke shromažďování e-mailů zákazníků, souvisejících s pojistnými událostmi a ke zpracování těchto dokumentů.

„

Zmíněná společnost platila půl milionu dolarů ročně jen na licenčních poplatcích a stále s tím bylo spojené hodně manuální práce,“ popisuje Joseph Ours, ředitel pro řešení AI ve společnosti Centric.

Nahrazení procesu agentním systémem by tedy firmě mohlo ušetřit přibližně milion dolarů ročně, takže se vyplatí investovat do nákladů na vývoj namísto čekání, zda některý z oněch dodavatelů vylepší své produkty.

„Ti dva dodavatelé byli velcí a je nepravděpodobné, že by jeden koupil druhého, takže nebylo reálné čekat synergii,“ prohlašuje Ours.

Společnost Centric tedy vytvořila vlastní agentní framework s back-endem nezávislým na konkrétním LLM, který pohání agenty. Dnes tato platforma podporuje OpenAI, OpenAI v Azure, Google Gemini a Anthropic Claude.

Například model OpenAI GPT-4o, který je multimodální, se používá ke zpracování naskenovaných dokumentů a obrázků, jako jsou fotografie škod.

A když by bylo použití modelu generativní AI zbytečně složité, jako například k rozebrání e-mailu na jednotlivé části nebo k vyhledání čísel pojistných smluv, platforma namísto toho použije software nebo volání funkcí vhodných k takové činnosti.

Tento systém už úspěšně prošel fází ověření konceptu a nyní je v pilotním provozu.

„Ověření konceptu nevyužívalo bezpečnostní opatření a prvky ke zlepšení zákaznické zkušenosti,“ konstatuje Ours. „Pracujeme na tom, abychom to doplnili.Cílem by mělo být realizovat pilotní projekt rozfázovaně.Chceme zajistit, aby vše dopadlo tak, jak očekáváme.“

Když systém plně pochopí, co přichází, co je s tím nutné udělat a kam to má poté směřovat, bude fungovat autonomně, popisuje Ours. Pokud v kterémkoli okamžiku něčemu nerozumí nebo nemůže najít správný záznam, dojde k předání k manuální kontrole.

K dispozici budou také nástroje pro zaznamenávání metrik přesnosti a preciznosti i k ochraně proti případnému posunu (driftu). Systém by se měl nasadit do produkčního prostředí koncem tohoto roku společně se školením zaměstnanců a dalšími procesy řízení změn.

„AI je stejně převratná jako průmyslová revoluce pro zemědělské společnosti,“ prohlašuje Ours. Implementace by se podle něj neměla uskutečňovat bez pomoci potřebných nástrojů, jinak to lidé nepřivítají a výsledky nebudou optimální.

Atlantic Health System, velká nezisková síť zdravotní péče, také začala vytvářet framework pro využití agentní AI jako součást své strategie automatizace.

„Zatím vytváříme pracovní postupy pomocí RAG – Retrieval Augmented Generation,“ popisuje Sunil Dadlani, tamější viceprezident společnosti a šéf pro IT a digitální transformaci. To umožňuje obohatit interakci s LLM o relevantní kontext.

„Ověřujeme koncept agentní AI jako způsob rozšíření typů pracovních postupů, které lze podporovat flexibilnějším, ale přesto úkolově zaměřeným způsobem.“

Tato společnost také zkoumá možnosti využití agentní AI v rámci ITSM (IT Service Management).

Vidíme obrovskou příležitost jak ve využití této technologie ke zlepšení našich interních IT procesů, tak ve fungování jako zkušební půda pro budování důvěry v tuto technologii, vysvětluje Dadlani.

Aby toho dosáhla, využívá Atlantic Health svou vlastní interní digitální platformu pro podporu procesů a zkoumá využití frameworku LangChain k orchestraci toku dat mezi modely LLM ve spojení s platformou Amazon Bedrock. To by mohlo sloužit jako základ agentního AI frameworku společnosti.

„Využíváme také Dialogflow na platformě Google Cloud a začínáme diskutovat o tom, jak bychom mohli využít Microsoft Bot Framework,“ popisuje.