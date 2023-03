Aktualizace Windows 11 přináší Bing Chat i záznam obrazovky pomocí Výstřižků

Čerstvá aktualizace Windows 11 poskytuje přístup k Bing AI Chat v rámci operačního systému, umožňuje rychle zaznamenat videozáznam obrazovky, může pomoci snížit váš účet za elektřinu a nakonec umožní ovládat iPhone přímo z počítače. Pojďme se podívat, co nejpodstatnějšího přináší.

Bing Chat

Zásadní je hlavně integrace Bing Chatu, chatbota s umělou inteligencí, kterého Microsoft spustil 9. února. Ačkoli Bing Chat od té doby prošel bouřlivým obloukem a poskytoval nepředvídatelné reakce včetně rasistických urážek, než Microsoft omezil jeho interaktivitu a zmírnil jeho osobnost, kontroverze pomohla zájmu o něj prudce vzrůst.

V nejnovějším náhledu Windows 11 Microsoft upravil vyhledávací pole na hlavním panelu a umožňuje psát do samotného vyhledávacího pole, jako je tomu ve Windows 10. Aktuální aktualizace vám umožní přeložit hledaný výraz do chatu, podobně jako to můžete udělat s vyhledávacím polem na webu Bing.com nebo v některých verzích prohlížeče Microsoft Edge.

Při zadávání výrazů do vyhledávacího pole se zobrazí vyhledávací pole systému Windows 11, které obsahuje poslední dokumenty a aplikace a umožňuje zadat celý dotaz. Zdá se však, že Windows a Bing odpoví na vaši odpověď spíše ve webovém prohlížeči než v samotném systému Windows.

Aktualizované Propojení s telefonem pro iOS a Android

Microsoft také aktualizuje aplikaci Propojení s telefonem. V preview módu je její uzpůsobení pro iOS, byť se zdá, že její funkcionalita je pro iPhony zatím základní. Můžete uskutečňovat hovory, přistupovat ke kontaktům a odesílat a přijímat textové zprávy. Připojení iPhonu k počítači probíhá přes Bluetooth. To je ovšem prozatím vše, podporovány jsou pouze textové zprávy, nikoli iMessage.

Nebudete moci odpovídat ani na žádné skupinové zprávy, ani posílat média. To jsou pro uživatele iPhonu závažná omezení, ale co, je to začátek. Uživatelé Androidu si užijí bohatší zážitek, ti s telefony Samsung tradičně ještě o něco plnější – nově můžou přes počítač v telefonu zapínat hot spot anebo v počítači pokračovat v prohlížení webu přesně tam, kde jste skončili v telefonu.

Nahrávání obrazovky pomocí Výstřižků

Uživatelé mají k dispozici řadu způsobů, jak zaznamenávat, co dělají v systému Windows, ale téměř vždy vyžadují samostatnou aplikaci – výjimkou je Clipchamp, webová aplikace systému Windows, která nabízí možnost nahrávání obrazovky. Nový záznamník Výstřižků však nově dokáže pořizovat nejen statické printscreeny, ale rovnou celá videa, která lze jedním klikem snadno sdílet s přáteli.

Nabídka Start a Průzkumník souborů s AI

Uživatelé systému Windows Pro, radujte se! Umělá inteligence začne (skutečně) doporučovat soubory v nabídce Start a v Průzkumníku souborů. Nezapomeňte, že „doporučené“ soubory v nabídce Start jsou nejnovější soubory, které jste použili. Uživatel systému Windows 11 Pro, který je připojen k doméně Azure (tedy firemní uživatel), by nyní měl zjistit, že mu systém Windows doporučuje soubory, které by se mohly hodit na příští schůzku.

Stejně tak Microsoft slibuje, že doporučené soubory začne propagovat i Průzkumník souborů. Slibuje také rychlejší vyhledávání, i když není jasné, zda je to jen díky pokročilému indexování, nebo se umělá inteligence skutečně snaží předvídat, které soubory budete brzy hledat.

Pomocí Windows můžete snížit svůj účet za elektřinu

Windows nyní obsahuje nová Energetická doporučení, která pomáhají zmírnit dopad počítače na váš účet za elektřinu. Nezapomeňte, že i notebook může spotřebovávat desítky až stovky wattů a výkonný stolní počítač ještě více. Nová doporučení zahrnují vše od vypnutí spořiče obrazovky (vypněte raději obrazovku!) přes správu jasu a barev displeje až po rychlé uspání zařízení, pokud není používáno.

Widgety nyní podporují Facebook

Zajímalo nás, kdy Widgety integrují váš sociální kanál. Nový vzhled Widgetů – změti sportovních výsledků, předpovědi počasí, cen akcií a drbů – nyní podporuje více obsahu včetně Meta (Facebook) a Spotify. Není jasné, co bude přidání vašeho kanálu na Facebooku obnášet, protože Facebook tradičně používá své stránky ke shromažďování vlastních údajů o vašich návycích. Z ukázkového snímku obrazovky však vyplývá, že Widgety podporují Facebook Messenger, nikoliv už celý feed Facebooku.