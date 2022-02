Počítače s Windows, které nejsou připojeny k internetu klidně až osm hodin v kuse, nemůžou být s „velkou pravděpodobností“ náležitě aktualizovány. Uvádí to zpráva samotného Microsoftu, jehož programový manažer David Guyer zmínil, že aktualizace operačního systému si žádá minimálně dvě nepřetržité hodiny připojení a šest hodin celkově k bezproblémové instalaci.

„Tento čas je potřebný k úspěšnému stažení a instalaci na pozadí.“ K problémům prý dochází zejména v případě Windows 10, jejichž instalační balíčky jsou skoro dvojnásobné oproti těm pro Windows 11, a logicky si tak žádají více času.

Jak šetření Microsoftu ukázalo, zhruba polovina počítačů, na nichž běží už neservisovaný build Windows 10, jednoduše není připojena k síti dost dlouho na to, aby mohly být aktualizovány. Každý čtvrtý pak sice má servisovaný build, ale bezpečnostní aktualizace jsou na něm dva a více měsíců staré. Jednou z příčin je prý ta, že uživatelé počítač po skončení práce vypínají, čímž znemožňují, aby se aktualizoval přes noc.

Dle Jacka Golda z analytické společnosti J. Gold Associates je aktualizace Windows dlouhodobým problémem.

„Microsoft ještě čeká dlouhá cesta, ale je třeba mu přiznat, že s každou další verzí systému dělá pokroky,“ hodnotí Gold. Jádrem problému je dle něj způsob, jakým jsou Windows strukturovány, což vede k tomu, že každá aktualizace se týká rozsáhlé části systému. „Jiné operační systémy, především ty mobilní, přišly na způsob, jak aktualizovat jen nezbytné dílčí části kódu. Microsoft se snaží o totéž a Windows 11 si v tomto ohledu vede lépe.“

Pokud by se Microsoft pokusil aktualizace operačního systému upřednostnit tak, aby proběhly rychle, vedlo by to ke zpomalení celkového výkonu. Z toho důvodu dle Golda přistoupil na stahování aktualizačních balíčků po částech, aby uživatele příliš neomezoval.

Microsoft na svých webových stránkách nabízí několik doporučení, jak úspěšné a pravidelné aktualizace zajistit, včetně například nastavení aktivních pracovních hodin či času, za který se má systém přepnout do spánkového režimu, který může aktualizace rovněž komplikovat.