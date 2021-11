All-in-One bezdrátové kamerové systémy

Bezdrátové kamerové systémy jsou efektivním řešením pro zabezpečení nejen rodinných domů, ale i libovolných dalších objektů. Oproti klasickým bezpečnostním kamerám mají celou řadu výhod.

Ke kamerám stačí přivést pouze napájení z nejbližší zásuvky. Nemusíte tak tahat dlouhé desítky metrů kabelů od každé kamery k rekordéru. Provádí-li instalaci specializovaná firma, ušetříte zpravidla více než polovinu ceny.

Další značnou výhodou je, že all-in-one bezdrátový kamerový systém nijak nezatěžuje Vaši domácí síť. Pokud máte běžný router, a k němu připojíte několik IP kamer, tak totiž často dochází k přetížení sítě. Router se pak zasekává, internet padá a domácí síť funguje nespolehlivě.

U all-in-one bezdrátových kamerových setů to ovšem funguje jinak. Rekordér vysílá vlastní, neviditelnou WiFi síť, ke které se jednotlivé kamery připojují, a komunikace kamer a rekordéru tak nijak nezatěžuje Vaši domácí síť.

Rekordér je samozřejmě možné pomocí LAN kabelu připojit k Vašemu routeru, aby kamery byly v rámci lokální sítě i přes internet přístupné, aniž by to Vaši síť jakkoliv významně zatěžovalo.

Pokud nemáte nadprůměrné znalosti IT, tak určitě oceníte i to, že celý systém funguje hned po vybalení z krabice. Kamery jsou nakonfigurovány tak, že se ihned po zapojení do elektriky spojí s rekordérem, a vy tak nemusíte nic nastavovat.

Novinkou jsou bezdrátové kamerové systémy, které mají rekordér integrovaný přímo ve speciálním monitoru, což je velmi elegantní řešení jak po stránce designu, tak uživatelské přívětivosti. Příkladem může být 5MP bezdrátový kamerový systém Secutek WIFI3604M4FK500.

Nezanedbatelnou výhodou je také značná cenová úspora. Běžná kamera s rozlišením 5MP stojí v průměru zhruba 4 000,– Kč. Za sadu 4 kamer s rekordérem a monitorem, tak běžně zaplatíte okolo 20 – 25 tisíc korun. Oproti tomu All-in-One kamerový systém se stejnými parametry pořídíte za méně než 15 000,– Kč. Je to proto, že kamery komunikují s rekordérem po speciálním protokolu s vyšší efektivitou. Což znamená, že při použití stejně výkonného čipu, je možné dosáhnou lepších výsledků.