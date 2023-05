AMD přichází s výkonnými čipy Ryzen 7000 pro Chromebooky

Společnost AMD pokračuje ve svém tažení na poli Chromebooků a představuje první procesory Ryzen 7000 určené pro levné notebooky s operačním systémem Chrome OS.





Řada Ryzen 7000 Mobile byla ohlášena už v lednu, přičemž do ní spadají čtyři samostatné architektury tvořící nové procesory. Historicky se pak snaha AMD v oblasti Chromebooků datuje do roku 2020 a připomenout lze v tomto směru i loňské čipy Ryzen 5000 řady C. Čerstvé novinky vypadají následovně:

Ryzen 5 7520C: 4 jádra/8 vláken, základní frekvence 2,8 GHz, boost 4,3 GHz

Ryzen 3 7320C: 4 jádra/8 vláken, základ 2,4 GHz, boost 4,1 GHz

Athlon Gold 7220C: 2 jádra/4 vlákna, základ 2,4 GHz, 3,7 GHz boost

Athlon Silver 7120C: 2 jádra/2 vlákna, základ 2,4 GHz. 3,5GHz boost

Dodejme, že podle schématu pojmenování mobilních Ryzenů pocházejí všechny ze stejné 6nm generace Zen 2, všechny mají TDP 15 W a všechny používají stejné grafické jádro Radeon 610M.

Díky těmto parametrům AMD vybízí ke srovnání se dvěma hlavními konkurenty, když tvrdí, že čipy mají výdrž baterie na úrovni čipu MediaTek Kompanio Arm a zároveň nabízejí vyšší výkon, respektive že mají dokonce lepší výdrž baterie než čip Intel Core i3-N305 pro Chromebooky a zároveň ho předstihují i výkonem. AMD tvrdí, že s jeho novými čipy vydrží Chromebook s 57 W baterií a 15,6palcovým displejem v provozu přibližně 17,1 hodiny.

Společnost Dell bude čipy řady 7020C používat uvnitř modelu Dell Latitude 3445, a to od druhého čtvrtletí, a AMD bude dodávat 14palcový Chromebook Asus CM34 Flip (CM3401) s procesorem Ryzen 5 7520C.

Prodej Chromebooků se propadl, protože poptávka po nich během pandemie prudce vzrostla a rychle klesla. Podle IDC celosvětové dodávky Chromebooků v roce 2022 klesly o 48 % poté, co v roce 2021 zaznamenaly 180,5% růst. Společnost AMD je stále velmi malým hráčem s přibližně desetiprocentním podílem na trhu. MediaTek a Intel drží 35 %, respektive 30 %.