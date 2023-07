Americká vláda bojuje proti technologickým megafúzím

Akvizice společnosti Activision-Blizzard společností Microsoft, největší transakce videoherní historie, je téměř dokončena. A to i přesto, že se americká Federální obchodní komise (Federal trade commission – FTC) pokusila nákup za téměř 70 miliard dolarů zbrzdit, ne-li úplně zastavit: Odvolací soud zamítl pokus Komise zablokovat realizaci transakce.





Regulační orgány však prohru nechtějí nechat být. Nové společné úsilí FTC a Ministerstva spravedlnosti, největších oponentů podobných megafúzí, má jejich uskutečnění do budoucna ztížit.

V jedenapadesátistránkovém dokumentu předkládají FTC a Ministerstvo spravedlnosti návrh nových pokynů, které se týkají zákonnosti fúzí mezi megakorporacemi. Obě instituce regulují mezistátní obchod ve Spojených státech a mají zákonnou pravomoc blokovat fúze a akvizice společností.

Důvody jsou různé, ale nejčastěji se jedná o ohrožení hospodářské soutěže – tak tomu bylo v případě poslední velké technologické fúze, která byla zablokována, a to při zmařeném nákupu společnosti T-Mobile společností AT&T v roce 2011. Tento případ byl však výjimečný; americké regulační orgány jsou ve vztahu k technologickým společnostem obecně považovány za vstřícné.

Nový dokument však nastiňuje přísnější přístup. Třináct rozsáhlých pokynů se týká široké škály situací, v nichž by FTC a Ministerstvo spravedlnosti mohli zasáhnout prostřednictvím přímých regulačních opatření nebo soudů. Některé z nich pokrývají oblasti, o nichž instituce hovoří historicky, jako například, že „fúze by neměly eliminovat podstatnou konkurenci mezi firmami“.

Jiné zjevně rozšiřují působnost regulačních orgánů a nárokují si pravomoc podle Shermanova antimonopolního zákona a Claytonova antimonopolního zákona z roku 1890, respektive 1914.

Například pátý pokyn: „ Nominální kontrola Googlu nad trhem s online vyhledáváním a reklamou nebo výhradní kontrola Applu nad aplikacemi dostupnými na iPadu a iPhonu by mohli spadat pod toto ustanovení.

Číslo sedm – „Fúze by neměly upevňovat nebo rozšiřovat dominantní postavení“ – by se mohlo týkat obou společností. Číslo devět – „Pokud je fúze součástí série více akvizic, mohou agentury zkoumat celou sérii“ – by se mohlo vztahovat právě na aktuální ambice Microsoftu související se společností Activision… alespoň pokud by byl pokyn aktuální zhruba před rokem.

Generální prokurátor USA Merrick Garland ve svém prohlášení k aktualizovaným pokynům uvedl: „Nekontrolovaná konsolidace ohrožuje svobodné a spravedlivé trhy, na nichž je založena naše ekonomika. Tyto aktualizované pokyny pro fúze reagují na moderní tržní realitu a umožní ministerstvu spravedlnosti transparentně a účinně chránit americký lid před škodami, které způsobují protisoutěžní fúze.“

Federální vláda USA je v současné době pod kontrolou levicových Demokratů, přičemž prezident Biden dohlíží na neuvěřitelně slabou většinu v Senátu, zatímco Republikáni ovládají Sněmovnu reprezentantů a soudnictví s většinou 6:3 v Nejvyšším soudu. To činí ze soudního systému záložní plán pro každou velkou technologickou společnost, která se chce ještě více zvětšit.

Přesto soudy nemusí být pro korporace okamžitou výhrou, a to ani v tradičně podnikatelsky příznivých Spojených státech. Boje o to, zda určitá fúze porušuje regulační pokyny a zda jsou tyto pokyny skutečně v souladu se zákony, které Kongres napsal před více než sto lety, se mohou protáhnout na měsíce a roky soudních řízení a odvolání. Větší fúze se potýkají také s mezinárodními překážkami, zejména s Evropskou komisí, která je vůči technologickému průmyslu obzvláště ostražitá.

Zdvojnásobené úsilí Ministerstva spravedlnosti a FTC v boji proti konsolidaci na technologickém trhu a v dalších velkých odvětvích ekonomiky bude nepochybně čelit odporu jak ze strany korporací, tak ze strany zákonodárců, kteří je podporují. Úspěšnost těchto snah bude nevyhnutelně záviset na soudních bitvách a výkladu práva ze strany soudců.

A samotné směrnice samozřejmě nejsou vytesány do kamene: Současná FTC již revidovala pokyny zavedené za předchozí Trumpovy vlády. Pokud Republikáni získají po federálních volbách v roce 2024 kontrolu nad výkonnou mocí, je pravděpodobné, že stejným způsobem budou revidovány i pokyny aktuální.