Americké ministerstvo spravedlnosti žaluje Google kvůli reklamě

Americké ministerstvo spravedlnosti a osm států včetně Kalifornie podalo v úterý u federálního soudu ve Virginii žalobu na společnost Google, která podle nich nezákonně využívá své tržní síly k ovládnutí internetové reklamy.





Jak jednoduchá či složitá je u vás firmě práce s cloudy? Cloudy máme pod kontrolou i bez specializovaných nástrojů Pro správu cloudů musíme nasadit specializované nástroje Cloudy ve firmě sami nezvládáme, musíme při jejich správě využívat služeb třetích stran Cloudové služby a aplikace naši pracovníci využívají minimálně (nebo o tom nevíme) Zobraz výsledek

V soudním podání, o kterém původně informovala CNN, ministerstvo spravedlnosti a státy žádají soud, aby „přinejmenším“ přinutil Google zbavit se své sady Ad Manager – včetně inzerentské platformy DFP a reklamní burzy AdX – a aby přijal další strukturální opatření, která považuje za nezbytná.

Google označil žalobu za „pokus ministerstva spravedlnosti vybrat vítěze a poražené“.

Žaloba o 149 stranách obviňuje Google, že využívá svého vlivu k odstranění konkurence z trhu reklamních technologií. Ministerstvo například tvrdí, že si Google ponechává asi 30 centů z každého dolaru za reklamní technologii, která se od inzerenta dostává k vydavateli.

„Škoda je zřejmá: tvůrci webových stránek vydělávají méně a inzerenti platí více, než by se dělo na trhu, kde by neomezený konkurenční tlak mohl určovat ceny a vést k inovativnějším reklamním nástrojům, které by v konečném důsledku vedly k vyšší kvalitě a nižším nákladům na transakce pro účastníky trhu,“ tvrdí žaloba.

„Takové jednání poškozuje nás všechny, protože vzhledem k tomu, že vydavatelé vydělávají méně peněz z reklamy, je méně vydavatelů schopno nabízet internetový obsah bez předplatného, paywallu nebo alternativních forem zpeněžení.“

Žaloba tvrdí, že Google si v podstatě koupil dohled nad webovou reklamou jak z pohledu vydavatele, tak z pohledu zadavatele reklamy, a to prostřednictvím koupě společnosti DoubleClick v roce 2008, která mu poskytla jak přístup k reklamní burze (AdX), tak i k reklamnímu serveru vydavatele, známému jako DFP. „Ve skutečnosti se společnost Google postavila do pozice, kdy funguje současně jako kupující, prodejce a dražitel digitální reklamy,“ tvrdí žaloba.

Ačkoli se žaloba noří hluboko do úskalí reklamního byznysu, tvrdí, že na jedné straně Google uměle navyšoval ceny reklam ve prospěch vydavatelů, zároveň je ale poškozoval tím, že systém Google Ads vytlačil konkurenci. Kdyby na trhu zůstala, mohla mu prospět. Dle žaloby Google už v roce 2015 vlastnil 90 % trhu s online reklamou.

Google ve svém prohlášení označil argumenty žaloby za „pomýlené“.

„Dnešní žaloba ministerstva spravedlnosti se pokouší vybrat vítěze a poražené ve vysoce konkurenčním odvětví reklamních technologií,“ uvedla společnost. „Do značné míry kopíruje nepodloženou žalobu texaského generálního prokurátora, jejíž velkou část federální soud nedávno zamítl. Ministerstvo spravedlnosti opakuje svou pomýlenou argumentaci, která by zpomalila inovace, zvýšila poplatky za reklamu a ztížila růst tisícům malých podniků a vydavatelů.“