Američtí Demokraté chtějí zcela zakázat cílené reklamy

Američtí Demokraté navrhli zákon, který by mohl naprosto změnit fungování online reklam, pakliže projde. Takzvaný Banning Surveillance Advertising Act by totiž firmám jako jsou Google nebo Facebook výrazně omezil možnosti jejich cílení na uživatele.

Už by nemohly pracovat s údaji jako je rasa, pohlaví či náboženské vyznání, které by spadly do kategorie chráněných, zároveň by zákon inzerentům znemožnil používání osobních dat získaných od firem, které s nimi obchodují. V zásadě by tak mohly pracovat jen s obecnými údaji o lokalitě jako je město či stát a nadále by bylo umožněno tzv. kontextuální inzerování stavějící na tom, s jakým online obsahem uživatelé interagují.

Anketa Očekáváte v roce 2022 nástup nějaké zásadní technologie? Ano, věřím, že se něco takového objeví Nevidím to jako pravděpodobné I kdyby ano, my nic nepotřebujeme Všechno už bylo vynalezeno Určitě ne Zobraz výsledek

Krom omezení cílení reklamy by zákon zároveň umožnil Federální obchodní komisi a státním zastupitelstvím vymáhat jeho porušení pokutami ve výši až 5000 dolarů za každý jednotlivý prohřešek, přičemž lze předpokládat, že takové pokuty by se mohly rychle nasčítat. Největší dopad by zákon v případě schválení měl na firmy, jejichž byznys závisí na sběru osobních dat a jejich přeprodeji inzerentům.

„Jde o zhoubnou praxi, která online platformy motivuje k tomu, aby k sobě své uživatele doslova připoutaly za cenu škod na celé naši společnost. Zároveň tato praxe pohání dezinformace, diskriminaci nebo zneužívání soukromí. Inzerování postavené na sledování uživatelů je vadné,“ uvedla jedna z předkladatelek zákona, demokratická kongresmanka Anna Eshoo.