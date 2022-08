Američtí výrobci polovodičů začínají omezovat závislost na Asii, investují miliardy do výroby v USA

Americký prezident Joe Biden svým podpisem posvětil tzv. CHIPS and Science Act, jehož součástí je podpora americkým výrobcům polovodičů ve výši 52,7 miliard dolarů. Vláda chce tímto způsobem omezit závislost amerických firem na dodavatelích z Asie.





Je cloudové ERP vaše volba? Určitě ano Ano, zvažujeme to, připadá nám to efektivní Bojíme se, že to nebude bezpečné Co není v domě, není pro nás. Jedině on-premise Zobraz výsledek

Velká část peněz, a to 39 miliard, je určena na pobídky pro výrobu, dvě miliardy však dostanou též výrobci starších čipů vyvíjejících produkty klíčové pro automobilový průmysl a obranné systémy. Na výzkum a rozvoj pracovních sil je určeno 13,2 miliardy a 500 milionů podpoří subjekty v dodavatelském řetězci.

„Amerika polovodiče vymyslela, ale dnes vyrábíme asi jen desetinu celosvětové produkce, a to ještě ani ne ty nejpokročilejší,“ stojí v prohlášení prezidentské kanceláře. „Nový zákon uvolní další stovky miliardy dolarů investic do polovodičů soukromého sektoru v celé zemi, včetně výroby nezbytné pro národní obranu a další klíčová odvětví.“

Američtí výrobci začínají investovat do výroby

Dva přední američtí výrobci už se v návaznosti na schválení zákona zavázali k rozšíření domácích výrobních kapacit. Qualcomm přislíbil, že ve spolupráci s GlobalFoundries investuje 4,2 miliardy dolarů do rozšíření zázemí druhé zmíněné společnosti ve státě New York, což místní senátor Chuck Schumer označil za „úžasnou zprávu“.

„Tahle dohoda dokazuje, co jsme dávno věděli, a totiž, že zdejší průmysl poroste, jestliže budeme schopni konkurovat Asii a Evropě. Těším se na další podobná oznámení,“ uvedl Schumer. Dalším takovým je závazek výrobce pamětí, firmy Micron, investovat do rozvoje nových výrobních kapacit 40 miliard dolarů, což by mohlo vést k vytvoření až 40 tisíc nových pracovních míst.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Přestože se návrh zákona těšil v americkém Kongresu podpoře napříč politickými tábory a pochopitelně i v celém technologickém průmyslu, některé společnosti z jeho výsledné podoby nejsou nadšené. Analytik Gaurav Gupta ze společnosti Gartner Research tlumočí rozhořčení některých firem nad tím, že převážná část peněz půjde do výroby.

„Nelíbí se jim, že z nich nebudou těžit rovnoměrně,“ tvrdí.

A jak upozorňuje Glenn O´Donnell z analytické společnosti Forrester, podpora sama o sobě nevyřeší širší problémy polovodičového průmyslu, způsobené selháními v dodavatelských řetězcích, ale i ruským vpádem na Ukrajinu, jejichž dopady budeme pociťovat i v dohledné budoucnosti.

„Ty velké problémy potrvají ještě dlouho,“ říká O´Donnell.