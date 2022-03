Analytici predikují dopady ruské agrese na Ukrajině na globální trh ICT

„Aktuální geopolitická situace v následujících měsících a letech nepochybně ovlivní globální poptávku po informačních a komunikačních technologiích,” říká Andrea Siviero, zástupce ředitele výzkumu European Customer Insights & Analysis. „Více než polovina respondentů nového průzkumu IDC Global CIO Quick Pulse v současnosti přehodnocuje plány svých technologických výdajů na rok 2022. Desetina se chystá provést velmi výrazné změny.”

Analytici společnosti IDC očekávají hluboký propad a následné pomalé oživení výdajů na ICT v Rusku a na Ukrajině. Výpadek poptávky v těchto zemích ale bude mít na globální úrovni jen omezený dopad. Obě země se společně podílejí na celosvětových výdajích na ICT zhruba jedním procentem. V rámci Evropy jde o 5,5 procenta.

Podstatně větší vliv na globální i regionální trhy ICT budou mít vedlejší důsledky konfliktu. Konkrétně hovoříme o narušení obchodních vztahů, dodavatelských řetězců, toků kapitálu a cen energií. Tyto faktory se negativně promítnou do celé globální ekonomiky. Jaké dopady postihnou trhy ICT?

Kolísání poptávky po technologiích: Konflikt zastavil obchodní operace na Ukrajině a ruská ekonomika pociťuje první projevy uvalených sankcí. V obou zemích letos dojde k vysokému, dvoucifernému propadu poptávky. Technologické výdaje v západoevropských zemích nejspíše vzrostou v důsledku navýšení výdajů na obranu a bezpečnost.

Ceny energií a inflační tlaky: Napětí, jež přináší konflikt na Ukrajině, už má rozsáhlé důsledky jak pro samotné ceny energií, tak pro bezpečnost jejich dodávek. Postihuje zejména některé evropské země, v nichž již dnes na cenové indexy působí kaskádové efekty. Většina států bude muset rychle přehodnotit své krátkodobé energetické plány a zároveň zintenzivnit snahy v oblasti snížení závislosti na fosilních zdrojích energie.

Přesun dovedností a infrastruktury: Více než sto globálních technologických společností založilo na Ukrajině své pobočky a mnohem více dalších působí v Rusku. Konflikt narušil práci desítek tisíc vývojářů a vedl k přesunu některých služeb. Tyto vztahy, spolu s fyzickými aktivy a personálem, který je s nimi spojen, stejně jako veškeré budoucí plány rozvoje, bude třeba ve světle konfliktu přehodnotit.

Dostupnost hotovosti a úvěrů: Doposud uvalené finanční sankce představují vážný problém pro dostupnost zahraničních úvěrů v Rusku. Zároveň představují hrozbu potenciální ztráty pro půjčky, jež ruským firmám a institucím poskytly státy EU. Bez přístupu k úvěrům bude většina ruských organizací nucena v nejbližší době pozastavit investice do nových technologií. Země také trpí vážným nedostatkem hotovosti, což výrazně ovlivňuje spotřebitelské výdaje.

Dynamika dodavatelského řetězce: Vývoz hotových výrobků a technologických komponent do Ruska uvalené sankce výrazně ovlivní. Dopad na exportující západní společnosti bude ale vzhledem k velikosti tohoto odbytiště relativně malý. Větší důsledky přinese omezení dovozu technologických materiálů z Ruska a Ukrajiny. Dopadne zejména na odvětví polovodičů, které počítalo s dodávkami neonového plynu, palladia a C4F6. Konflikt podle očekávání naruší také globální dodavatelské řetězce, protože náklady budou přesměrovávány kolem obou zemí, což zvýší cenu dopravy.

Kolísání směnných kurzů: Ruská měna v reakci na první vlnu sankcí prudce ztratila na hodnotě, což výrazně zdražilo dovážené IT vybavení a služby. Mnoho společností v této souvislosti odmítá zasílat zboží do Ruska, ačkoli by za něj stále mohly dostat zaplaceno. Aktivity ruských výrobců osobních počítačů, serverů a komunikačních zařízení se díky tomu začínají komplikovat. Geopolitické napětí má dopad i na další měny v regionu a postihuje i euro.

Kromě výše uvedených bezprostředních důsledků lze očekávat i další krátkodobé a dlouhodobé dopady. Patří mezi ne zvýšená volatilita akciových trhů a tržní spekulace, riziko kybernetických útoků i možnosti zahájení kybernetické války, narušení prostředí pro rozvoj start-upů v Rusku a na Ukrajině. Dojde také na vytvoření nových obchodních a vědeckých aliancí, které by nahradily ty, jež přerušil konflikt.

„Vzhledem k proměnlivé povaze konfliktu IDC doporučuje, aby technologičtí dodavatelé identifikovali slabé články v ekosystému svého hodnotového řetězce, nasadili agilní strategie v dodavatelském řetězci a vytvořili akční plány, které jim umožní předvídat a reagovat na rušivé vlivy," uvedl Philip Carter, viceprezident Worldwide Thought Leadership Research.