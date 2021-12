Androidí aplikace konečně ve Windows!

Jednou z nejzajímavějších součástí oznámení Windows 11 byla skutečnost, že operační systém umožní instalaci androidových aplikací. Měla nicméně několik svých ale, včetně toho, že funkcionalita nebyla součástí systému – a dosud není – hned od začátku.

A tak se Google tématu chopil sám a ohlásil, že v průběhu příštího roku do Windows dostane androidové hry. Sdělení z přehlídky The Game Awards následně rozvedl pro magazín The Verge komunikační manažer Alex García-Kummert, dle kterého distribuci aplikace Hry zajistí Google sám, přičemž hry poběží přímo na daném hardwaru čili nebudou do počítače streamovány skrz Stadii. A to v systémech Windows 10 a 11.

Přesto nepůjde zdaleka o první příležitost spustit androidové aplikace na Windows. Vybrané aplikace lze už teď spustit skrz integraci Amazon App Storu, který je sám o sobě dostupný ve Windows Storu, o nejrůznějších emulátorech a nástrojích jako je BlueStacks nemluvě.

Ostatně i sám Microsoft nebo též Samsung nabízejí nástroje pro vzdálený přístup k Android aplikacím ve Windows, ačkoliv v tomto případě se nejedná o jejich spuštění v systému jako takové. V tomto směru tak lze vnímat záměr Googlu coby pokus o zabránění Amazonu, aby ve Windows zakořenil hlouběji.

Google své oznámení omezil na svět videoher, takže to vypadá, že širší nabídka aplikací zatím není na stole. To je zajímavé i s ohledem na to, že Stadia (dostupná na všech hlavních platformách, včetně Windows a Android) měla být budoucím pilířem Googlu na herním trhu. Víc než dva roky od jejího spuštění se ale zdá, že už jí firma tolik nevěří.