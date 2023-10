Apple chystá aktualizaci iOS, která má řešit problém s přehříváním nových iPhonů

Apple interně testuje softwarovou aktualizaci, od níž se očekává, že vyřeší problém nových přehřívajících se iPhonů.





Koupili jste si letos smarthphone? Ano, dražší než minule Ano, stejně drahý jako minule Ano, ale levnější než minule Ne, ale letos nákup plánuji Letos žádný smartphone kupovat nebudu Zobraz výsledek

Dobrá zpráva pro majitele iPhonu 15 Pro: aktualizace operačního systému iOS je na cestě a pravděpodobně bude obsahovat opravu hojně uváděných problémů s přehříváním.

Web MacRumors tvrdí, že iOS 17.0.3 je v současné době interně testován. Bohužel z toho nemůžeme vyvodit jeho konkrétní datum vydání – proces testování není tak jednoduchý –, redaktoři webu se však domnívají, že k vydání iOS 17.0.3 dojde „buď koncem tohoto, nebo příštího týdne“. Jinými slovy, v období do 15. října pravidelně kontrolujte sekci Obecné > Aktualizace softwaru v Nastavení nebo zapněte automatické aktualizace.

Měli bychom také zdůraznit, že si nemůžeme být zcela jisti, že iOS 17.0.3 je aktualizace, jejíž opravy se budou vztahovat na přehřívání nových modelů. Je to jen velmi pravděpodobné, vzhledem k načasování a předchozímu prohlášení Applu, že příčinu, kterou podle společnosti byla softwarová chyba v systému iOS 17, bude řešit v některé z budoucích aktualizací.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Mezitím řada zákazníků a recenzentů hlásí, že se jejich modely Pro přehřívají do té míry, že je nepříjemné je držet v ruce, a i když se u nových telefonů v důsledku náročných procesů, které probíhají při nastavování, určitá míra zahřívání dá očekávat, tento případ je závažnější.

Apple popřel, že by problém jakkoliv souvisel s „kompromisy v designu“ (zatímco uznávaný analytik Ming-Chi Kuo přispěchal s popřením, že by to souviselo s 3nm výrobou čipů u TSMC), ale naznačil, že příčin může být více: ano, chyba v iOS 17, ale také problémy s konkrétními aplikacemi třetích stran, včetně Instagramu a Uberu. Obě tyto aplikace tento týden vydaly aktualizace, ačkoli zatím není známo, zda problém řeší nebo zda na něj mají dokonce nějaký vliv.

MacRumors dodává, že oprava, která by měla být obsažena v iOS 17.0.3, bude zahrnuta i v iOS 17.1, který by měl vyjít někdy koncem října.