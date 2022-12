Apple opouští značku Reality, jejího rozšiřování se ale nevzdává

Apple opouští projekt Reality. Alespoň pokud jde o jméno využívané pro vývoj operačního systému pohánějícího brýle pro smíšenou realitu.





Původně se čekalo, že Apple nový systém pojmenuje RealityOS, dle Marka Gurmana z magazínu Bloomberg však od tohoto označení upustil a upřednostnil akronym xrOS, z něhož je více zjevné, že jde o systém pro eXtended Reality, tedy rozšířenou realitu. To také více odráží vizi Applu vyvinout platformu přinášející uživatelům fundamentálně transformativní hodnotu a zároveň nástroje pro vytváření vlastních virtuálních prostředí.

Gurman své tvrzení podporuje řadou patentových žádostí podaných na klíčových světových trzích, v nichž jsou popsány i headsety pro virtuální a rozšířenou realitu. Taková zařízení by měla být prý celkem tři, přičemž první z nich bude přímou konkurencí headsetu Meta Quest pro.

Z toho plyne odhad, že dočkat bychom se takového zařízení měli někdy v příštím roce. Nakonec, Apple jej vyvíjí už několik let. Orientace v Mapách by měla být díky speciálním brýlím ještě lepší, stejně tak simultánní překlad či funkce pro detekci dveří, která může změnit životy nevidomým. Součástí by však mělo být i zobrazování důležitých notifikací či obecné mapování vnitřních prostorů.

A co mohou takové brýle přinést firmám? No, můj názor je, že jste-li podnik zajímající se o využití rozšířené reality v provozu či například pro školení, nebude třeba spěchat hned s první verzí platformy.

Předpokládá se, že cena prvních modelů se bude pohybovat kolem 3000 dolarů, takže mezi prvními zájemci budou podniky s chutí experimentovat, skalní příznivci Applu či ti, kteří mohou mít z technologie prospěch už v rané fázi vývoje; čistě odhadem, podobná zařízení se mohou brzy stát zásadními pro jednoho ze sedmi lidí na planetě žijících s nějakým typem postižení.

Že v první fázi nebudou zásadní pro firmy neznamená, že se pro ně nestanou důležitými v budoucnu. Jak rychle jejich význam poroste, může naznačit i typ API, který by mohl Apple představit už na WWDC 2023. Pokud umožní snazší integraci některých stávajících aplikací, mohly by firmy na nové headsety začít přecházet dřív.

Zároveň lze předpokládat, že v první fázi rozšíření xrOS do podnikového prostředí bude převládat využití pro kolaborativní aplikace, školení či například virtuální prohlídky čili nemusí nás překvapit, jestliže se mezi prvními, které si je osvojí, objeví firmy jako Airbnb, IKEA či ty ze zábavního průmyslu. Ty pak můžou naznačit, jaký potenciál xrOS vlastně má.

V každém případě, vedete-li firmu, možná je načase se začít zajímat, jaká vylepšení vám mohou současné hračky Applu přinést a jak mohou přispět k propojování vašich zákazníků i zákazníků a zefektivnit stávající pracovní procesy.