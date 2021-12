Apple proniká dál do podnikového sektoru s Apple Business Essentials

Apple Business Essentials v sobě spojuje paletu služeb pro malé i středně velké podniky do 500 zaměstnanců. Uživatelům nabízí nástroje jako jsou iCloud+ for Work nebo AppleCare, non-stop technickou podporu či automatizovaný setup s využitím Collections a Smart Groups.

K dispozici je zatím v beta verzi, do širší distribuce by se měl dostat na jaře příštího roku, a to za cenu od 2,99 až 12,99 dolarů / měsíčně v závislosti na počtu zařízení a kapacitě úložiště. Zmíněná podpora se přitom vztahuje i na zaměstnance pracující z domova. A nakonec, Apple Business Essentials bude zároveň možné využívat v rámci existujících MDM řešení.

Proč je to důležité?

Vzpomeňte si na dobu před deseti lety, kdy byl uveden první iPad a kdy byl význam Applu v podnikovém segmentu marginální. Macy využívala hrstka profesionálů, iPhone byl záležitostí vrcholových manažerů. Uvedení iPadu začalo situaci postupně měnit a zaměstnanci začínali v práci využívat tatáž zařízení, na jaká byli zvyklí z domova. Dnes, mají-li na výběr, většina jich sáhne po produktu od Applu.

I z toho důvodu je představení Apple Business Essentials zásadním krokem, který hodnotí Carolina Milanesiová, analytička společnosti Creative Strategies: „Apple o tom, jak adresuje potřeby firem, příliš nehovoří. Vždy upřednostňoval, aby byl vnímán coby poskytovatel technologií běžnému uživateli než podnikovému IT správci. Od uvedení M1 ale tvrdím, že největší příležitost, jak může Apple zvýšit svůj podíl na trhu s počítači, se nachází v podnikové sféře.“

O tom, že firma tuto příležitost vycítila, hovoří i představení Apple Business Essentials.

Zpráva Applu

Při příležitosti uvedení Apple Business Essentials, marketingová viceprezidentka Susan Prescottová uvedla: „Malé podniky tvoří základnu naší ekonomiky a jsme hrdí, že produkty Applu jim pomáhají růst. Apple Business Essentials je navržen tak, aby pomohl zefektivnit každý krok správy zařízení zaměstnanců v malé firmě – od nastavení, zapracování až po přístup k rychlému servisu, a to vše při zachování zálohovaných a zabezpečených dat, aby se firmy mohly soustředit na své podnikání.“

Co firmy s ABE získají?

Apple Business Essentials firmám zajišťuje nástroje pro správu uživatelů a jejich zařízení, iCloud pro úschovu dat, volitelně AppleCare+ a také tzv. Collections. Funkci, která IT správcům umožňuje jednoduchá a hromadná nastavení pro skupinu uživatelů či zařízení, jako jsou například nastavení Wi-Fi sítě či VPN.

Lze s ní také definovat role, udělovat povolení anebo IT správcům poskytuje rychlý přehled o licencovaných aplikacích. Volitelná služba AppleCare+ pak za dosud nespecifikovanou cenu slibuje non-stop podporu na telefonu, školení a opravy zařízení zdarma, které zajistí technik v místě pracoviště.