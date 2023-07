Apple se se zpožděním chystá na generativní AI

Apple vytvořil vlastní generativní nástroje umělé inteligence, aby mohl konkurovat službám s rozsáhlými jazykovými modely (LLM), jako je ChatGPT nebo Google Bard. Informovala o tom agentura Bloomberg, která uvádí, že Apple vytvořil vlastní interní rámec pro vytváření LLM modelů.

„Chatbot byl vytvořen jako experiment na konci loňského roku malým týmem inženýrů,“ uvádí Bloomberg a dodává: „Jakékoli výstupy z něj nelze použít k vývoji funkcí vázaných na zákazníky.“

Vedení Applu zatím nemá jasnou strategii pro uvedení projektu na trh, ale bude nepochybně pod tlakem. Jeden z nejúspěšnějších produktů v historii, generativní umělá inteligence, se stal zejména díky ChatGPT velkým příběhem roku 2023. Má sice své chyby a vlády po celém světě kvůli ní zahájily vyšetřování zkoumající etické využití této technologie, ale většina vývojářů vytváří nástroje, které ji využívají. Microsoft s Bing/OpenAI, Google s Bardem a Meta a Qualcomm s Llama 2.

Apple má sice umělou inteligenci zapečetěnou ve všech svých produktech, ale jinak se v tomto klání příliš neangažoval. Generální ředitel Applu Tim Cook místo toho upozornil, že kolem používání této technologie existují „problémy“, které je třeba vyřešit. Řekl také, že Apple bude přidávat AI do dalších svých produktů „na základě velmi promyšleného postupu“.

Agentura Bloomberg nyní tvrdí, že Apple hodlá učinit významné oznámení týkající se AI v roce 2024.

Je zajímavé zamyslet se nad názvem. Jak už vám možná řekne Siri, Ajax je klasický řecký hrdina trojských válek. Ajax, velký bojovník s nesmírnou odvahou, je popisován jako silný, mocný a velmi chytrý. Volba jména je přinejmenším odklonem od kalifornských prázdninových destinací a může odrážet rozsah toho, čeho chce Apple dosáhnout. Protože přestože se zdá, že přichází na trh pozdě, má k dispozici velké zdroje, které může využít k tomu, aby jeho technologie byla úspěšná.

Jednou z největších výhod budou data o vyhledávání, která společnost shromáždila za účelem podpory Spotlightu. Ale možná ještě důležitější je, že jakákoli technologie LLM, kterou se Apple nakonec rozhodne nasadit, bude mít přístup ke všem osobním informacím nacházejícím se přímo v jeho výrobcích a přístup ke strojové inteligenci podporující technologii Neural Engine, která je součástí každého takového výrobku.

Jinými slovy, LLM bude mít přístup k osobním informacím člověka, aby mohl generovat přesné a relevantní odpovědi, a bude tak moci činit, aniž by osobní informace opustily zařízení nebo byly sdíleny se společností Apple. Stačí jen zjistit, jaké úkoly lidé potřebují, aby technika splnila, a pak vytvořit příslušné aplikační rámce.

Podpora podnikání?

Soukromí přitom není výhodou jen u spotřebitelů, ale i v podnicích. Velké podniky včetně společností Apple, Samsung a dalších v zájmu ochrany firemních dat zakázaly zaměstnancům interně používat ChatGPT nebo GitHub Copilot. Touha po jejich používání sice existuje, ale ne na úkor soukromí v podniku.

V kontextu rostoucího postavení Applu v podnikovém IT znamená případné zavedení služeb LLM, které mohou přinášet výkonné výsledky a zároveň mají zabudovanou ochranu soukromí, že společnost bude moci poskytovat nástroje, které by mohli mít povolené používat i zaměstnanci.

Nejen to, ale tyto nástroje by nakonec mohly zobrazovat určitou míru osobní kontextové relevance, která není k dispozici jinde, aniž by byly klíčové osobní údaje sdíleny s ostatními. Je to tedy hodně optimistické a není to koneckonců poprvé, co Apple působil, že zaspal, a pak poskytl lepší řešení než ostatní.

Tento optimismus se rychle projevil i u investorů. Banka Bank of America sice varovala, že příští iPhone možná nebude dodán dříve než v říjnu, ale zvýšila cílovou hodnotu pro Apple ze 190 na 210 dolarů za akcii. Credit Suisse zvýšila cílovou cenu pro Apple o 20 dolarů na 220 dolarů za akcii. Tyto zprávy vyhnaly akcie společnosti Apple až na 197,32 USD, než se ustálily na hodnotě kolem 193 USD za akcii.