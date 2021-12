Apple už možná plánuje život „po Armu“

Potenciálně závažnější dopad než neetický útok s využitím softwaru izraelské společnost NSO Group či vlastní produktové plány může mít pro Apple pokus Nvidie koupit Arm, který nejspíš nedopadne. Nejvýznamnější společnost v oblasti vývoje procesorů se tak ocitá v nejistotě. Kdo ji koupí?

Kratičký seznam uchazečů

Nejdřív trocha kontextu. Když Nvidia za Arm nabídla 50 miliard dolarů, překvapila všechny. Problém vyvstal, když se do obchodu vložily úřady, které jej považují za potenciální ohrožení regulí hospodářské soutěže. V tom smyslu, že Nvidia by díky akvizici získala přístup k informacím o svých přímých konkurentech, kteří využívají produkty Armu. Ti by tak ve firmu ztratili důvěru, což by v důsledku zabrzdilo inovaci.

Softbank coby mateřská společnost Armu však nemá příliš na výběr. Nejenže regulatorní prostředí před firmy staví stále více překážek, seznam možných zájemců je dost úzký. Japonská společnost tak může zkusit vstoupit na americkou burzu, což by mohlo umožnit některým partnerům do Armu investovat napřímo a pomoct tak upevnit jeho finanční pozice.

To však šéf Armu v minulosti odmítl a zároveň zájem private equity investorů se zdá nepravděpodobný. Také se může pokusit získat podporu britské vlády, aby se Arm v zemi udržel. Anebo může Nvidia přijít s alternativním byznys plánem, který upokojí úřady i konkurenci, což by však znamenalo uchýlit se ke kompromisům.

Takhle se situace jeví z pohledu byznysu.

Realita je však taková, že stále více firem následuje Apple a začíná pracovat s procesorovými designy Armu, Microsoft a Qualcomm nevyjímaje. Nejistota ohledně budoucí vlastnické struktury firmy tak představuje závažné téma. V případě, že by Nvidia Arm skutečně koupila, dosud neutrální status firmy v postavení vůči jejím obchodním partnerům, by byl zpochybněn a jak již padlo, Nvidia by získala přístup k citlivým informacím o svých konkurentech.

Anketa Uvažujete o implementaci privátní sítě 5G nebo LTE? Ano, už máme tyto projekty zprovozněné/rozpracované Ano, uvažujeme o tom, přineslo by nám to významné výhody Ne, vystačíme si s Wi-Fi Ne, je to pro nás příliš složité Zobraz výsledek

Co Apple Silicon?

Apple dokáže prostřednictvím iPhonů a nových Maců z Arm designů vytěžit maximum. A ač by se dalo předpokládat, že se už teď poohlíží po možných alternativách, ve skutečnosti příliš na výběr nemá, jakkoliv nadějně se může jevit například otevřená procesorová architektura RISC-V. Není tedy těžké pochopit, proč záměr Nvidie vnímá jako ohrožení.

Zároveň je veřejným tajemstvím, že Arm byl Applu loni nabídnut. I ten by však musel ujistit konkurenci – včetně Qualcommu –, že nebude jednat v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. S ohledem na to, že Qualcomm se již dříve též pokusil Arm získat, se pak nabízí, že by obě firmy v tomto směru mohly najít způsob, jak spolupracovat.

Pravdou ale taky je, že vznikající konkurenční rozdíly mezi oběma společnostmi tuto možnost ztěžují, což bohužel znamená, že jakýkoli pokus o koupi Armu jednou ze společností bude narážet na odpor té druhé. Hrozí také problém zásahu regulačních orgánů z jiných zemí, což je překážka, která může zabránit vstupu dalším potenciálním investorům, například Intelu.

Co z toho plyne pro uživatele?

V krátkodobém horizontu jen málo. Macy, iPhony, iPady, počítače i chytré telefony s procesory postavenými na Arm architektuře si budeme kupovat nadále. Ve střednědobém horizontu však tato nejistota související s pravděpodobně strategicky nejvýznamnějším vývojářem procesorů může reálně ohrozit budoucí inovace.

Pokud by k tomu došlo, řada firem – včetně Applu – které na Arm spoléhají, může být omráčena. Jestli ze současné situace někdo těží, je to nejspíš Intel, který může zmatečné období využít k tomu, aby konkurenci dohnal ve vývoji vlastních designů. V Applu však mohou mít oprávněné obavy z možné ztráty konkurenční výhody, kterou jim zajistily vlastní čipy postavené na Arm architektuře. Výhody, o kterou nebudou chtít po letech přijít jen kvůli korporátním dohadům o vlastnictví firmy.

A v dlouhodobém horizontu? Myslím, že Apple si bude muset zajistit dostatečné technologie, s nimiž bude schopen vyvíjet vlastní procesory bez závislosti na Armu či komkoliv jiném. Firma zvažuje možnosti od chvíle, kdy Softbank avizoval, že se chce Armu zbavit, čímž projevila značnou míru prozíravosti a možná do dnešního dne pokročila dále, než si dokážeme představit. Koneckonců, svůj vlastní procesorový design postavený na Armu Apple poprvé představil v roce 2010, což znamená, že Apple Silicon je starý už víc jak deset let. Takže kdo ví, možná, že nejlepší čas přesedlat na novou generaci je v době, kdy se ta stávající nachází na vrcholu.