Apple využívá AI k zefektivnění recyklace

Výzva vybudovat udržitelnější podnik je v dnešní době na předním místě podnikatelské agendy. Částečně proto, aby se splnily vládní cíle v oblasti klimatu, částečně proto, že to požadují spotřebitelé, a možná také proto, že přeměna podniku na udržitelný je správná věc. Podniky se však snaží o udržitelnější podnikání různými způsoby.





Šéf Applu Tim Cook v Číně vysvětlil část strategie, kterou se firma řídí. Spočívá v zapojení umělé inteligence. Ta dle jeho názoru „skýtá obrovskou škálu nástrojů pro každou společnost, která chce být uhlíkově neutrální nebo výrazně snížit své emise.“

Udržitelné podnikání je dobré podnikání

Víme, že Apple usilovně pracuje na vybudování udržitelnějšího podnikání v oblasti spotřebních technologií. Stále víc využívá recyklované materiály, má svůj první uhlíkově neutrální produkt v podobě hodinek Apple Watch a usiluje o rozvoj cirkulárních výrobních technologií.

To vše chce stihnout do roku 2030, ačkoliv v řadě svých provozů, včetně obchodů a kanceláří už uhlíkové neutrality dosáhl. Apple taky chce, aby všichni jeho partneři museli transparentněji informovat o své uhlíkové produkci.

Nejnověji uvedený Mac, MacBook Air, se může pochlubit novými metami v oblasti udržitelnosti, jelikož jde o první produkt Apple, který je vyroben z 50 % z recyklovaného materiálu. Společnost má v této oblasti výsledky, které ji staví daleko před konkurenci, a i když nikdo není dokonalý, získala si pochvalu ekologických aktivistů za to, že se alespoň snaží dělat správné věci.

Cook souzní s trendy

Cookovo přesvědčení, že umělá inteligence musí při zajišťování udržitelnějších obchodních postupů hrát roli, odráží nejnovější myšlenky podniků, které se zabývají vylepšováním svého renomé v oblasti společenské odpovědnosti.

Program AI for Earth od Microsoftu nabízí AI nástroje pro monitorování a správu ekosystémů; DeepMind od Googlu využívá AI ke zlepšení správy energie v datových centrech, což přináší 40% snížení nákladů na chlazení; Nokia má vlastní AI zaměřenou na operátory, navrženou tak, aby snížila náklady a emise uhlíku ze spotřeby energie související se sítí. Společnosti Cisco a operátor Orange před pár dny podepsaly dohodu o spolupráci na snižování uhlíkových emisí a rozvoje cirkulárních byznysových modelů…

Jak tedy Apple možná už nyní využívá umělou inteligenci k řízení vlastních emisí?

Vzhledem k tomu, že v kanceláři generálního ředitele ani v její blízkosti nemám žádné sledovací zařízení, mohu pouze spekulovat, ale existují dva jasné způsoby, jak by umělá inteligence mohla snadno přispět k environmentální odpovědnosti Applu:

Reporting: Umělá inteligence dokáže poskytovat mnohem přesnější reporty napříč složitými dodavatelskými řetězci než lidští pracovníci. Dokáže nejen měřit a sledovat zboží při přepravě, ale také odhadnout environmentální náklady na výrobu a distribuci. Čím jsou tyto odhady přesnější, tím snadněji lze identifikovat klíčové oblasti, v nichž může být proces vylepšen.

Recyklace: Technika může pomoci řídit techniku. Při použití v odpadovém hospodářství a recyklaci může umělá inteligence zmírnit kontaminaci a optimalizovat proces recyklace.

AI je pro recyklační úsilí společnosti Apple zásadní

„Bez AI bychom nebyli schopni získat pro recyklaci takové množství materiálu, jaké získáváme dnes. Už dnes v našich výpočtech hraje zásadní roli,“ uvedl Cook na Čínském rozvojovém fóru.

AI podle něj poskytuje soubor nástrojů, které by měly pomoci každé společnosti, jež má za cíl stát se uhlíkově neutrální nebo dosáhnout výrazného zlepšení v oblasti udržitelnosti.

Nevíme přesně, jak Apple využívá AI v oblasti recyklace, ale troufám si odhadnout, že přinejmenším jednu složku tvoří systémy řízené inteligencí strojového vidění na linkách pro třídění odpadu. Už víme, že stroje odvedou lepší/rychlejší práci, než jakou mohou nebo chtějí odvést lidé, a že zdravotní a bezpečnostní problémy spojené s manipulací s recyklovanými materiály, zejména škodlivými, se sníží, pokud tuto práci odvedou stroje.

Ovšem nejen to, inteligentní recyklační systémy mohou také poskytovat analýzu odpadu v reálném čase. Apple už využívá recyklační roboty, kteří pilně rozebírají staré iPhony. Každý jich ročně zpracuje až 1,2 milionu.

Velkým problémem automatizovaných recyklačních systémů je sice trénink, ale nedávná investice Applu do Darwin AI spolu s funkcemi systému visionOS naznačují budoucí inovace.

Jaký rozdíl dělá umělá inteligence

Ačkoli zůstávám skeptický k tomu, že by umělá inteligence sama o sobě dokázala vyřešit problémy spojené se snižováním emisí uhlíku a udržitelností, Cook má pravdu, že AI má svou roli.

Zpráva společnosti PwC sponzorovaná Microsoftem odhaduje, že aplikovaná AI by mohla v roce 2030 snížit celosvětové emise skleníkových plynů o 4 %, což odpovídá ročním emisím Austrálie, Kanady a Japonska dohromady. To je důležité vzhledem k tomu, že Světová banka předpovídá, že do roku 2050 se celosvětový objem odpadu zvýší o 70 %.

„Jednoduše řečeno, umělá inteligence může našim budoucím systémům umožnit, aby byly produktivnější pro ekonomiku i přírodu,“ uvedla Celine Herweijerová, globální vedoucí oddělení inovací a udržitelnosti společnosti PwC.

Nahlédneme-li pak ještě dál do budoucna, jednoho dne vám Mac sám řekne, kdy potřebuje opravu, ještě předtím, než se skutečně porouchá. Pokud jde o služby Applu, lze si totiž představit, že pokud máte Apple Care nebo Apple Business Manager, bude se moct na údržbu objednat i sám.