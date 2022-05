Apple vyvíjí transformativní platformu pro AR, pohřbí Metaverzum

Apple se podělil o některé detaily související s asistenčními funkcemi, na nichž v současnosti pracuje, a které naznačují, jak vnímá uplatnění rozšířené reality v každodenním životě. Dočkáme se dalších podrobností na veletrhu WWDC 2022?





Přístupný život, skutečná data

Nejvíc o přístupu Applu vypovídají novinky Door Detection a Live Caption. První má s využitím kamery iPhonu rozpoznat dveře, navést uživatele jejich směrem, sdělit, zda jsou otevřené, nebo zavřené, instruovat, jak je otevřít a k tomu všemu dokáže přečíst jakoukoliv informaci, která se na dveřích může nacházet, ať už jde o jmenovku nebo číslo pokoje.

Druhá z funkcí pak pro Apple zařízení zajišťuje přepis audia, konverzace, v reálném čase. A jednoho rovnou napadne, jestliže Apple dokáže zajistit v reálném čase přepis toho, co slyší, proč by neměl dokázat to též rovnou přeložit?

Víme, že technologii na to má – využíváme ji pokaždé, když chceme přeložit webovou stránku. Navíc, proces je bleskově rychlý, takže proč k přepisu nepřidat rovnou překlad? Door Detection rovněž staví na technologiích, které Apple už nějakou dobu vyvíjí. Schválně zkuste mezi svými fotografiemi vyhledat nějaké na základě klíčových slov toho, co zobrazují. A jestliže váš telefon dokáže rozeznat objekty na fotkách, měla by je ta samá umělá inteligence být schopna rozpoznat kdekoliv jinde.

Vize + Inteligence + Kontext = ?

To znamená, že stejně jako bude moct nevidomý využívat funkce Door Detection k nalezení a otevření dveří, je reálné očekávat, že bude moct najít cokoliv jiného, pro co bude mít umělá inteligence v applovských zařízeních jméno.

Třeba se v obchodě s pomocí Siri nechat navést k regálu s pomeranči a rovnou se dozvědět i jejich cenu. Zbývá existující technologii jen rozvinout, naučit ji chápat svět kolem nás, aby byla schopna skutečně pomáhat, třeba právě nevidomým orientovat se poskytováním potřebných informací.

A když už nevidomý bude vědět, kolik stojí kilogram pomerančů v obchodě, v němž se zrovna nachází, mohl by se rovnou snadno dozvědět třeba i to, že za rohem je mají o polovinu levnější. To, co Apple aktuálně představil, jsou dvě prvořadě asistenční technologie, které však zařízením – hardwaru umožňují chápat a rozumět světu kolem na základě zraku a sluchu.

Toto pochopení jim pak umožňuje poskytovat uživateli kontextuálně užitečné informace o tom, co vidí a slyší. A to ať už v reakci na přímé otázky či „intuitivně“ na základě toho, co zařízení ví o vašich návycích a chování, obdobně jako fungují Siri Suggestions.

Rozšiřování lidských prožitků začalo

Člověk nemusí být expert, aby pochopil, že tyto novinky otevírají celou škálu možností pro rozvoj nástrojů a služeb ať už pro běžné uživatele či pro využití ve firmách, na sektor nehledě.

Skvělé je i to, že jelikož vycházejí z asistenčních technologií, umožní zrovnoprávnit a více zapojit i ty, kteří se v určitých oblastech zatím nemusí dostatečně prosazovat. Tomu já říkám rozšířená realita a věřím, že víc se dozvíme na WWDC 2022, protože se zdá, že dílčí kousky letitého úsilí do sebe letos konečně začínají zapadat.