Apple vyvíjí vlastní baterie

Zatímco někteří možná truchlí nad zprávou, že Apple nebude modernizovat 27palcový iMac nejzajímavější spekulace dneška říká, že společnost vyvíjí vlastní bateriovou technologii. A možná ji v mobilech představí už v roce 2025.

Ne, ale chystáme se na to

Dává to smysl.

Víme, že Apple věnoval vývoji bateriové technologie hodně času. V roce 2018 společnost najala Soonho Ahna, senior viceprezidenta společnosti Samsung pro baterie nové generace a materiálové inovace. Ahn zůstal na pozici globálního šéfa vývoje baterií tři roky, než nastoupil na novou pozici technického ředitele divize baterií společnosti Volkswagen.

Jak je patrné z jeho odchodu, Apple není sám, kdo se snaží přejít na pokročilejší a levnější technologie baterií. Jejich vývoj má strategický význam, protože počet zařízení závislých na bateriích exponenciálně roste. A přestože v tomto směru probíhá rozsáhlý výzkum, zdá se, že uvádění nových návrhů na trh je pomalý proces. Apple má však dost vlivu, aby to dokázal; nejenže může nové technologie rozšířit pomocí jediné streamované akce, ale má také peníze a závazek k uhlíkově neutrální výrobě.

Korejský web ET News s odvoláním na „zdroje z oboru“ tvrdí, že Apple pracuje na něčem, co dosud nebylo komerčně využito. Zmiňuje se o využití nových inovativních konstrukcí, aby ze standardních materiálů baterií, jako je nikl nebo kobalt, dokázal vytěžit víc. Zdá se, že společnost našla nové vodivé materiály, které mohou zlepšit výkon baterie. Zpráva zjednodušeně řečeno naznačuje, že Apple chce vytvořit baterie, které se budou rychleji nabíjet a déle vydrží.¨

A zpráva má své opodstatnění. Vždyť teprve letos patentové přihlášky Applu ukázaly, že společnost spolupracuje s americkými vládními výzkumníky na něčem, co se nazývá Synergistic Additives for High Volume Lithium Ion Batteries (Synergické přísady pro velkoobjemové lithium-iontové baterie). Patent zmiňuje použití nových materiálů k prodloužení životnosti baterií a zrychlení nabíjecího cyklu.

Když k tomu přidáme trochu více kontextu, zjistíme, že používání nových substrátů a vodivých materiálů je v celém odvětví velmi populární, zejména po zveřejnění výzkumu MIT, který zjistil, že je možné zrychlit rychlost nabíjení lithia změnou substrátu kolem baterie. Zdá se, že se o takové technologie potichu závodí, takže není důvod, proč by se o ně neucházel i Apple. Koneckonců vyrábí miliony zařízení napájených bateriemi.

Ale co životní prostředí?

Vzhledem k tomu, že se recykluje pouze 5 % světových lithiových baterií, mohlo by být relevantní, že se start-up Britishvolt, který se zabývá výrobou elektromobilů, loni spojil s dlouholetým dodavatelem materiálů pro Apple, společností Glencore, aby ve Velké Británii vytvořili centrum pro recyklaci lithium-iontových baterií.

Společnost Glencore, která se již prohlašuje za předního recyklátora lithium-iontových baterií v Severní Americe, buduje recyklační centra baterií také v Itálii, Španělsku a Portugalsku. Jejím cílem je stát se přední společností v oblasti oběhového hospodářství, což upřímně řečeno křičí synergií s Applem, který se v rámci svého podnikání snaží do roku 2030 dosáhnout 100% uhlíkové neutrality.

Apple navíc už dřív slíbil, že do roku 2025 bude v bateriích používat pouze recyklovaný kobalt, a tvrdí, že čtvrtina kobaltu používaného v jeho bateriích již nyní pochází z recyklovaných materiálů.

Proč je to důležité

„Snažíme se, abychom v našich produktech a obalech jednou používali pouze recyklované a obnovitelné minerály a materiály, a zavázali jsme se, že do roku 2030 dosáhneme uhlíkové neutrality – od našeho dodavatelského řetězce až po produkty, které vyrábíme,“ uváděl Apple už loni v oficiální dokumentaci.

Problémem je, že některé z nejdůležitějších materiálů používaných v energetických článcích jsou omezené a někteří analytici předpovídají, že celosvětová poptávka po některých materiálech bude do konce desetiletí převyšovat nabídku. To je jedním z důvodů, proč vznikají recyklační iniciativy, například ve společnosti Glencore.

Problémem recyklace však je, že některé z těchto látek jsou zřejmě během procesu vystaveny působení vzduchu, což znamená, že oxidují a jejich opětovné použití je obtížnější. Proto má prodloužení životnosti baterií takový význam. Nejde jen o životnost baterií nebo rychlé nabíjení, ale také o výrobu baterií, které vydrží déle, než je třeba je vyměnit a recyklovat.

To je nejen dobré pro zákazníky, ale také to přispívá k delší životnosti výrobků, lepšímu využití surovin a pomáhá to Applu plnit jeho cíle v oblasti společenské odpovědnosti.

A ještě něco

Apple má v oblasti energetických článků ještě jedno eso v rukávu. Na celém světě je v užívání asi jedna miliarda jeho zařízení napájených z baterií, která mu poskytují veškeré poznatky, jež může získat ze softwaru Battery Health zabudovaného v iPhonech. Informace o aktuálním nabití, výkonu baterie a zvyklostech člověka při nabíjení baterie už v zařízeních podporují inteligentní správu energie. Tyto poznatky by mohly být legitimním zdrojem informací pro správu energie podporovanou umělou inteligencí přímo v zařízení.

Tento druh inteligentní správy se však stane ještě výkonnějším, pokud bude zařízení skutečně komunikovat se samotnou baterií, což je logicky snazší v případě, že si Apple vyrobí vlastní baterie. Když si všechny tyto dílky spojíme dohromady, dává smysl představit si, že zařízení Apple budou v budoucnu obsahovat baterie, které nebudou tak rychle degradovat, budou se rychleji dobíjet, déle vydrží nabité a budou se vyrábět z recyklovaných materiálů.

A nejenže je to samozřejmě skvělé pro iPhony, ale bude to také nesmírně důležité, pokud jde o budoucí Apple Car, který se nyní očekává v roce 2030 nebo později.