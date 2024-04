Applovský systém Find My přichází na Androidy

Předpokládá se, že uživatelé systému Android brzy získají přístup do applovské sítě Find My, která uživatelům obou platforem umožní najít ztracená a odcizená zařízení. Tři roky stará síť Find My vyvinutá Applem není dokonalá. Usnadňuje však lidem sledování telefonů, členů rodiny a některých dalších produktů s podporou stejnojmenné funkce.





Má to však své háčky. Zařízení nemusí být zjistitelné, orgány činné v trestním řízení ne vždy jednají, když jim je sdělena poloha ukradeného zařízení, a je známo, že funkcionalita může být zneužita ke stalkování. Poslední z uvedených problémů by mělo jít s podporou Applu i Androidu zlepšit.

Co slibují Apple a Google?

Apple a Google téměř před rokem oznámili, že plánují spolupracovat na řešení problému stalkerů zneužívajících sledovací služby, a dohodli se pod hlavičkou Findy My na vzájemné spolupráci.

Slíbili, že vypracují návrh standardu, který zabrání neoprávněnému používání Bluetooth pro sledování polohy, přičemž návrh specifikace už byl podán u organizace Internet Engineering Task Force (IETF), kde mu vyjádřili podporu další výrobci, včetně Samsungu či Tile.

Co to znamená?

Tato zpráva má dva důležité body:

Lidé, kteří se pokoušejí sledovat ostatní bez povolení pomocí AirTags nebo jiných kompatibilních zařízení, to budou mít těžší, protože oběti budou upozorněny, že jsou sledovány. Znamená to také, že uživatelé systému Android budou moci sledovat svá zařízení pomocí sítě Find My, která bude nyní schopna shromažďovat signály ze zařízení Android i Apple. Z toho by měli těžit uživatelé obou platforem, protože to znamená, že se rozšíří samotná síť Find My.

Co o službě Find My říká Google?

„Díky nové síti Find My Device budete moci lokalizovat svá zařízení, i když budou offline,“ uvádí se ve sdělení Googlu. Je v něm také vysvětleno, jak lze systém použít ke sledování spousty různých kompatibilních zařízení, jak funguje i to, že uživatelé Androidu se mohou ze systému sledování odhlásit. Zatím však není zcela jasné, na jaká zařízení bude podpora rozšířena.

Co bude dál?

Po téměř ročním úsilí se zdá, že funkce Find My je konečně připravena na start napříč platformami. Google už kontaktoval některé uživatele Androidu, aby jim sdělil, že síť bude spuštěna „za několik dní“.

Dlouhá prodleva mezi loňským oznámením systému a jeho uvedením do provozu odráží povahu procesu specifikace standardu. Po zprávě o rozhodnutí spolupracovat na Find My následovalo tříměsíční období přezkoumávání, aktualizace původní specifikace a po jejím stanovení práce na příslušných operačních systémech.

Kdy bude k dispozici?

Zavedení podpory funkce Find My v systému Android může vyžadovat také aktualizaci applovských zařízení, aby novou specifikaci podporovala. To naznačuje, že buď Apple urychlí uvedení iOS 17.5 (což je nepravděpodobné vzhledem k tomu, že byl teprve nedávno zpřístupněn v beta verzi a očekává se v květnu), nebo že Apple možná našel nějaký jiný způsob, jak zavést podporu napříč platformami; možná je již v systému.