Arcserve udp archiving- registrace

Protože v květnu vstoupí v platnost nařízení GDPR a mnoho čtenářů Computerworldu na ně není zcela dokonale připraveno, popř. neví, kde začít, rozhodli jsme se pro vás přichystat něco, co by vám pomohlo udělat první krok. Resp. pomohlo řešit to nejkritičtější.A protože nejpoužívanější formou