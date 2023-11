Autoři literatury faktu hromadně žalují OpenAI a Microsoft kvůli porušování autorských práv

Skupina spisovatelů literatury faktu podala hromadnou žalobu na společnosti OpenAI a Microsoft za údajné porušení jejich autorských práv tím, že na jejich dílech bez svolení trénovali chatbota ChatGPT.





Další z řady podobných žalob přichází v době, kdy společnost OpenAI prošla pěti bouřlivými dny, kdy byl nejprve odvolán a následně se pod nátlakem zaměstnanců, investorů a obchodních partnerů vrátil do funkce výkonného ředitele Sam Altman. Julian Sancton, autor bestselleru Madhouse at the End of the Earth, hlavní žalobce, obviňuje OpenAI a Microsoft z hrubého ignorování autorských práv za účelem vlastního finančního zisku.

„Společnosti OpenAI a Microsoft vybudovaly podnik v hodnotě desítek miliard dolarů tím, že bez povolení převzaly společná díla lidstva,“ uvádí se v žalobě, kterou podala advokátní kancelář Susman Godfrey LLP. „Místo aby za duševní vlastnictví platily, tváří se, jako by zákony chránící autorská práva neexistovaly.“

Žaloba zmiňuje roky koncepční práce, rešerší i samotného psaní, které autoři nad svými díly strávili a které teď společnosti využívají bez jejich svolení. Sám Sancton prý strávil pět let a utratil desítky tisíc dolarů za cestování po celém světě, aby realizoval výzkum, na němž svůj knižní bestseller o historické antarktické expedici postavil.

Kniha se však stala součástí datové sady používané k tréninku ChatGPT, a výňatky z ní i „obrovský korpus materiálů chráněných autorským právem“ byly reprodukovány bez svolení autora nebo jakékoliv kompenzace, uvádí se v žalobě.

„Při trénování svých modelů žalovaní reprodukovali materiál chráněný autorským právem, aby zneužili přesně to, k čemu byl zákon o autorských právech navržen: prvky chráněného vyjádření v nich, jako je styl, volba slov a uspořádání a prezentace faktů,“ píše se v žalobě.

Ačkoli má OpenAI jako firma „obří hodnotu“, OpenAI ani Microsoft neplatí autorům za jejich duševní vlastnictví žádnou náhradu, takže základem platformy OpenAI není nic menšího než „bezostyšná krádež autorských děl,“ uvádí se v žalobě. Žalobci požadují, aby jim byla přiznána náhrada škody a aby byli žalovaní nuceni trvale upustit od současného porušování jejich práv. Společnost Microsoft ani OpenAI na samostatné žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.

Případy stanovující precedens

Žaloba přitom není první, která napadá používání materiálů chráněných autorským právem v ChatGPT a dalších platformách založených na OpenAI, v nichž mohou uživatelé vyhledávat zdrojové materiály, které platforma doluje z publikovaných děl. Zatím však žádný soudce nepřiznal umělcům nebo tvůrcům jasné vítězství.

Žaloba je zároveň jednou z mála, kde je vedle OpenAI jako žalovaný uveden i Microsoft. Ten do OpenAI, respektive do technologie, která pohání bota Bing Chat, investoval miliardy dolarů; na oplátku OpenAI využívá výhradně Microsoft jako cloudového partnera. Zároveň jsou ale obě firmy konkurenty – OpenAI totiž poskytuje licence na své technologie i jiným subjektům.

V jiné hromadné žalobě proti poskytovatelům služeb generování obrázků umělou inteligencí Stability AI, Midjourney a DevianArt americký okresní soudce rozhodl, že určení, zda generované obrázky mohou přímo porušovat autorská práva, není v současné době „pravděpodobné“. Soudce však – v reakci na návrh na zamítnutí žaloby podaný poskytovateli inkriminovaných služeb – dal žalobcům povolení doplnit své podání o to, jakým způsobem společnosti porušily případné autorské zákony, čímž potenciálně otevřel cestu k budoucímu vítězství pro ty, kteří tvrdí, že došlo k porušení autorských práv.

Další hromadná žaloba zpochybnila legálnost kódovacího asistenta Copilot společnosti GitHub, který je řízen umělou inteligencí, a to z důvodu, že umělá inteligence byla vyškolena na veřejných úložištích GitHub. Tvůrci, kteří na GitHubu zveřejnili kód pod licencí open source, tvrdí, že technologie porušuje jejich práva. Na rozhodnutí v této věci, která byla podána u okresního soudu v San Franciscu jménem potenciálně milionů programátorů, se čeká.

Pokud komentáře na platformě X, dříve známé jako Twitter, něco naznačují, je veřejné mínění rozděleno také v názoru na to, zda jsou žaloby za porušení autorských práv v době, kdy se technologie, zejména umělá inteligence, tak rychle vyvíjí, platné.