AWS chce pomocí AI změnit přístup developerů k vývoji softwaru. O práci se ale prý bát nemusí

Ústřední novinkou re:Inventu je Amazon Q. Co to je a jak pomůže pomoci vývojářům?





Amazon Q je nový nástroj, jehož cílem je změnit přístup vývojářů k vývoji softwaru. Je navržen tak, aby optimalizoval celý vývojový cyklus, od generování kódu až po ladění a testování. Vývojáři nyní mohou generovat testy, dokumentaci a dokonce transformovat kód, jako je například upgrade projektů v jazyce Java nebo Fortran. Amazon Q navíc poskytuje provozní podporu a nabízí inteligentní doporučení, která vývojářům pomáhají rychleji řešit problémy a opravovat chyby. Jde o významný krok vpřed při snižování manuální námahy, kterou vývojáři často vynakládají na opakující se úkoly.

Je to tedy více než jen nástroj pro psaní kódu?

Hlavní hodnota Amazon Q spočívá v tom, jak zefektivňuje proces vývoje. Automatizuje tvorbu dokumentace, pomáhá s odhalováním a řešením chyb a urychluje modernizaci starších systémů. Vývojáři totiž často tráví značnou část svého času netvořivými úkoly – například opravou chyb, psaním dokumentace a aktualizací starého kódu. Amazon Q se o toto postará, takže se vývojáři mohou soustředit na hlavní tvůrčí aspekty tvorby softwaru. Například jeden z našich zákazníků, společnost BT Group, zaznamenal po začlenění Amazon Q do svého pracovního procesu 20% nárůst produktivity vývojářů.

Znamená to ale, že vývojáři budou mít v budoucnu méně práce nebo že dokonce developery nahradí nástroje umělé inteligence?

Myslím, že panuje mylná představa, že nástroje AI, jako je Amazon Q, jsou tu proto, aby nahradily vývojáře. Pravdou je, že tyto nástroje jsou navrženy tak, aby rozšířily jejich schopnosti, nikoliv je nahradily. Automatizací všedních a opakujících se úkolů umožňujeme vývojářům věnovat více času řešení problémů na vyšší úrovni a inovacím. Určitě se nestane, že by vývojáři zmizeli ze světa, protože nebudou potřeba. Nejde o to, aby bylo méně vývojářů, ale spíše o to, aby více vývojářů mohlo rychleji vytvářet lepší software. Nástroje s umělou inteligencí, jako je Amazon Q, pomáhají snižovat bariéry pro vstup nových vývojářů a umožňují zkušeným profesionálům pracovat na ještě vyšší úrovni efektivity. Bude prostě snadnější se stát vývojářem, protože mu AI s kódováním pomůže, díky tomu bude snadnější vyvíjet software.

Můžete se podělit o několik příkladů, jak tyto nástroje zlepšují kvalitu softwaru?

To je jedna z nejzajímavějších částí AI ve vývoji softwaru – zlepšování kvality kódu. Nástroje řízené umělou inteligencí pomáhají zajistit, aby byl kód spolehlivější a bez chyb. Například Amazon Q pomohl některým našim zákazníkům dosáhnout až 20% zlepšení kvality kódu. Nástroje poskytují návrhy, identifikují potenciální problémy a dokonce pomáhají vývojářům psát lepší kód již od začátku. V konečném důsledku to znamená rychlejší vývojové cykly a méně chyb v dalším vývoji.

Jak podle vás nástroje umělé inteligence ovlivní budoucnost vývoje softwaru?

AI bude v budoucnu určitě hrát ještě větší roli. Cílem je nadále zlepšovat zkušenosti vývojářů zaváděním pokročilejších nástrojů, které dále omezí manuální práci a zvýší rychlost vývoje. Jak se budou nástroje AI vyvíjet, budou i nadále zvyšovat kvalitu kódu, zlepšovat týmovou spolupráci a pomáhat firmám rychleji škálovat. V konečném důsledku se dočkáme budoucnosti, kdy nástroje AI učiní vývoj softwaru dostupnějším, efektivnějším a účinnějším a umožní vývojářům vytvářet produkty a služby nové generace.

V keynote konference padla zmínka, že v budoucnu budou k dispozici technologie převodu nejen textu na řeč, převodu řeči na text a dokonce i převodu řeči na řeč. Myslíte si, že by to mohlo vést ke scénáři, kdy vývojáři budou pouze mluvit s počítačem a kód se bude generovat automaticky?

To je určitě směr, který zkoumáme. Jde o to, abychom vývojářům nabídli co nejlepší vstupní modalitu. Už teď vidíme, že různí vývojáři mají různé preference, pokud jde o nástroje a metody. Některým vyhovuje klávesnice, jiní dávají přednost myši, nebo dokonce trackpadu. Stejně tak někteří vývojáři mohou preferovat interakci se systémem pomocí hlasu, zatímco jiní by raději psali. Můžete se také setkat s tím, že někdo vyfotí návrh a požádá umělou inteligenci, aby mu s ním pomohla. Cílem je poskytnout uživatelům různé způsoby interakce se systémem a experimentovat s tím, co funguje nejlépe. Zatím je příliš brzy na to, abychom mohli říci, která modalita se stane dominantní. V současné době je poměrně populární textový vstup, ale hlasová interakce by mohla u některých typů problémů fungovat lépe. V konečném důsledku chceme nabídnout flexibilitu, aby si uživatelé mohli vybrat metodu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Jedním z hlavních problémů generativní umělé inteligence je halucinace, kdy model poskytuje nepřesné nebo vymyšlené informace. Stává se to u Q, a pokud ano, jak to řešíte?

Ano, halucinace je u velkých jazykových modelů známým problémem. Usilovně pracujeme na její minimalizaci, ale je to něco, co mohou pomoci zmírnit i zákazníci. Jedním ze způsobů, jak zlepšit přesnost, je například přizpůsobení. V Q můžete poskytnout přístup k vlastnímu zdrojovému kódu, což modelu pomůže lépe porozumět vašemu kontextu. Pro zlepšení přesnosti odpovědí také zohledňujeme aktuální prostředí, například stránku konzole AWS, na které se nacházíte. Pokud používáte Q Business, můžete jej připojit k vlastním zdrojům dat – jako je Salesforce nebo dokumenty uložené na S3, takže model má k dispozici více kontextu, s nímž může pracovat, což snižuje pravděpodobnost halucinací. Čím více kontextu model má, tím přesnější budou odpovědi.

Pokud uživatelé poskytnou přístup ke svým datům, jsou tato data bezpečná a zůstávají v prostředí zákazníka?

Ano, vaše data jsou plně izolována od ostatních zákazníků. Když poskytnete Q přístup ke svým datům, jsou k dispozici pouze vám. Vaše data nepoužíváme k trénování našich modelů a má me zavedené přísné kontroly oprávnění. Pokud například žádáte Q o přístup do databáze, systém bude mít přístup pouze k tomu, k čemu máte oprávnění. Je plně izolován a data jsou používána výhradně ke zlepšení vašich personalizovaných odpovědí, nikoli pro kohokoli jiného.

Funguje ten princip i obráceně? Když AI pomáhá programovat, je pak snadnější její produkty nasadit do produkce?

Určitě , může to být neuvěřitelně snadné. S Q Business můžete začít využívat genAI během několika minut. Pokud máte například dokumentaci zákaznického servisu a standardní operační postupy umístěné na S3, můžete Q poskytnout přístup k těmto dokumentům. Systém data zaindexuje a hned máte personalizovaného chatbota připraveného odpovídat na dotazy zákazníků.

Jde jen o to propojit data a nechat Q, aby se postaral o zbytek. Samozřejmě pokud chcete jít dál a vytvořit vlastní model vycvičený speciálně na vašich datech, byl by to složitější proces. Ale pořád bez problémů uskutečnitelný. Ale pro mnoho případů použití, zejména těch, které nevyžadují specializované modely, je začátek práce s Q neuvěřitelně rychlý a snadný.

Doporučujete tedy nejprve začít s modely připravenými k použití a pak v případě potřeby přejít ke složitějším a tedy i dražším řešením?

Přesně tak. Pro většinu případů použití bych doporučil začít s modely připravenými k použití. Můžete rychle prověřit svůj obchodní případ a zjistit, jak dobře systém splňuje pro vaše potřeby. Pokud odpovědi nebudou zcela správné, můžete model vylepšit nějakým doladěním nebo dokonce zvážit vytvoření vlastního modelu, pokud to bude potřeba. Začít s předem vytvořeným řešením je však často nejlepší způsob, jak rychle pochopit, zda je generativní AI pro vaši firmu vhodná.

Ale dovedu si představit, že vlastní modely a specializovaná řešení by se mohly prodražit. Jak firmy řídí náklady při vytváření vlastních modelů?

Ano, budování vlastních modelů se může prodražit, zejména pokud jde o velké množství trénovacích dat nebo velmi složité modely. Náklady závisí na velikosti modelu a souboru trénovacích dat. Čím více parametrů a trénovacích dat máte, tím je to dražší. Proto je důležité posoudit, zda má sestavení vlastního modelu pro váš případ použití smysl. Mnohým společnostem postačí začít s hotovým modelem, který mohou podle potřeby rozšiřovat nebo zdokonalovat. Pro firmy s vysoce specializovanými potřebami se však může vyplatit vytvořit vlastní model. Nabízíme flexibilitu, takže si firmy mohou vybrat přístup, který nejlépe odpovídá jejich rozpočtu a potřebám.