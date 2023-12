Bard od Googlu má oproti ostatním AI chatbotům jednu velkou výhodu

O schopnosti AI chatbotů shrnovat PDF soubory nebo celé webové stránky se vedou dlouhé diskuze. Bard od Googlu však tyto schopnosti začíná posouvat ještě dál. Staví přitom na znalosti miliard hodin video obsahu na YouTube.





Podle seznamu aktualizací Bardu, který Google zveřejňuje, učinila společnost 21. listopadu první kroky k tomu, aby byl Bard schopný videím z YouTube porozumět. Zpráva se objevila v týdnu Dne díkůvzdání a Černého pátku, takže nevzbudila příliš pozornosti. Je však třeba říct, že jde o schopnost, která skrývá ohromný potenciál.

Vezměme si YouTube obecně. Pokud jste jako já, možná videa na něm posloucháte jako podcast, nebo na platformě hledáte návody. Obojí si však žádá čas – hodně času –, zvlášť pokud se prokousáváte několikahodinovými podcasty, abyste se dozvěděli názor, fakta nebo jen radu, kterou hledáte. Dovedete si asi například představit, kolik informací se za posledních padesát let sdělovalo rozhlasem.

Právě na tento druh hlubokého učení se chatboti začali více spoléhat. První iterace ChatGPT ani nenabízely aktuální znalosti. Nyní už obecně ano, zejména díky Copilotu od Microsoftu a Bardu od Googlu. ChatGPT začal přidávat pluginy v březnu, ale ChatGPT Plus vyjde uživatele na 20 dolarů měsíčně. Bard ne, vše je zdarma. To znamená, že Google může využít své stávající služby: Google Flights, Hotels a Maps a personalizované informace uložené v Google Workspace, má-li k tomu svolení. Největší naději pro Barda však skýtá jeho YouTube rozšíření.

A proč byste ho měli chtít používat? Hlavní důvody jsou dva. Zaprvé, Bard dokáže shrnout video na YouTube stejným způsobem, jako dokáže shrnout webovou stránku nebo dlouhý soubor PDF. To je neuvěřitelně praktické. Ať už vás kdy zajímalo jakékoliv téma, mohli byste si poslechnout prvních několik minut videa, abyste si udělali představu, zda vám to stojí za čas. Google ale video shrne formou textu a vloží do odpovědi, takže máte-li zájem, můžete se mu věnovat důsledněji. Usnadní vám tak rozhodnutí, zda chcete investovat čas, abyste se videu věnovali celému.

Googlovské vyhledávání s pomocí AI způsobilo mnoha lidem nevolnost, protože tradiční seznam odkazů promění na textového shrnutí a odkazy. Položte mu otázku a ono se na ni pokusí odpovědět. Tohle mi však připadá jiné a mnohem férovější vůči tvůrci obsahu. Je to proto, že Google dostane zaplaceno, pokud se na video skutečně podíváte, místo abyste přešli na web třetí strany? Velmi pravděpodobně.

I v případě krátkého videa totiž Bard v bodech krátce shrne, o čem je a pokud se na video rozhodnete podívat, získáte přidanou hodnotu. V případě delších videí, jako je například tradiční podcast, kde lze po dlouhou dobu diskutovat o různých názorech a tématech, si Bard až tak dobře nevede. Řečníci bloumají, rozptylují se a odbíhají od tématu – to vše je potenciálně zábavné, ale ne vždy zajímavé pro Barda nebo pro vás. Samozřejmě můžete požádat Barda, aby taky porovnal názory řečníků, což je taky působivé.

To vše však vzbuzuje i zásadní otázku: můžou ostatní chatboti, jako ChatGPT a Microsoft, následovat příklad Googlu a podobně těžit z videí YouTube? Nevím. V současné době to určitě nedělají (nemohou dělat?). Pokud požádáte Bing/Copilot o shrnutí videa, odmítne, i když Microsoft naznačil, že do Copilota dorazí možnosti hlubšího vyhledávání.

„Je mi líto, ale nejsem schopen pro vás video shrnout,“ odpovídá momentálně Copilot na žádost o shrnutí videa. „Existují však online nástroje, které vám s tím mohou pomoci.“

Shrnutí od Googlu nejsou dokonalá. Jak však říká Google, jedná se o „první kroky“. Nejsem si úplně jistý, že by Google někdy mohl zcela dohnat a zaindexovat množství obsahu, které uživatelé denně vytvářejí, ale schopnost Barda dát tomu všemu smysl je znatelným zlepšením – a to takovým, které ostatní chatboti zatím prostě nenabízejí.