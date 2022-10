„Barevné“ rozšíření pro Chrome infikovalo víc než milion počítačů

Kdykoliv něco instalujete do počítače, je třeba být opatrný. Internetové prohlížeče se stávají natolik komplexními a výkonnými, že představují prakticky svého druhu virtuální stroje schopné jen tak mimoděk přehrávat videa na YouTube.





Připomeňme si proto při té příležitosti, že opatrnost je na místě i tehdy, instalujeme-li prohlížečová rozšíření. A to i v těch případech, kdy pocházejí z důvěryhodných – a chtělo by se tak říct bezpečných – zdrojů. Varováním může být aktuální případ malwaru, který se právě skrz rozšíření dostal do víc než milionu počítačů.

Na sérii rozšíření, která je schopná vložit nevyžádané reklamy do jinak neškodných výsledků vyhledávání, upozorňuje společnost Guardio Labs. Adware označovaný jako Dormant Colors je rozšířen ve třicítce různých rozšíření, která šlo najít v Chrome Web Storu i v oficiální nabídce pro prohlížeč Edge.

Na infikovaná rozšíření však lze narazit i na pochybných stránkách s video obsahem ke stažení. Přinejmenším z oficiálních zdrojů už byla odstraněna, máte-li však některé z nich nainstalované, měli byste jej neprodleně odstranit:

Action Colors

Background Colors

Border Colors

Change Color

Colors Mode

Colors Scale

Dood Colors

Get Colors

Hex Colors

Imginfo

Mega Colors

Mix Colors

More Styles

Nino Colors

Power Colors

Refrech Color

Single Color

Soft View

Style Flex

Super Colors

WebPage Colors

What Color

Xer Colors

Krom toho, že podvodná rozšíření mohou vkládat reklamy na standardní webové stránky, můžou na stránky údajně vkládat také partnerské odkazy na populární nákupní weby a generovat tak autorům malwaru stejné příjmy z reklamy, jaké mají legitimní weby. Vyloučeno není ani přesměrovávání uživatelů na phishingové stránky za účelem zcizení jejich přihlašovacích údajů, byť toto chování zatím hlášeno nebylo.

I když Google a Microsoft pochybná rozšíření z nabídky svých obchodů stáhli, jejich tvůrcům nebrání nic v tom, aby je pod jinými účty nahráli znovu. Nemluvě o jejich nabídce mimo tyto oficiální obchody. Buďte tedy obezřetní a vždy raději dvakrát zkontrolujte autora a zdroj, odkud stahujete.