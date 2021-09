Poradíme vám, jaké trendy jsou s bezpečnou prací na dálku spojené a jak je můžete u sebe ve firmě aplikovat

Pandemie koronaviru doslova přes noc překopala pracovní návyky většiny zaměstnanců – zatímco donedávna byla vzdálená práce doménou spíše obchodníků či IT specialistů, loni a letos se stává rutinou pro celou řadu dalších profesí. I po odeznění vládních opatření se spousta zaměstnanců do své kanceláře zřejmě nevrátí. Tedy alespoň ne v tom rozsahu, jako před pandemií.

Ukážeme vám, jak se nové situaci přizpůsobit tak, aby nebyla produktivita vašich pracovníků dotčená a přitom se zachovala nejvyšší možná bezpečnost. Ta totiž při narychlo zřízeným vzdáleným pracovištím mnohdy utrpěla. Což však nyní už nelze přehlížet.

Poradíme vám, jaké trendy jsou s bezpečnou prací na dálku spojené a jak je můžete u sebe ve firmě aplikovat – a to vše formou příspěvků, díky kterým proniknete do tajů „nového standardu práce“ snadno a rychle.

Pavel Louda, šéfredaktor časopisu Security World

Nový standard práce snadno a rychle

Bezpečná práce z domova: Jak na to

Práce na dálku byla v roce 2020 pro každého velkou změnou, prohlašuje John-David Lovelock, viceprezident výzkumu v Gartneru. Nyní pracuje z domova více než miliarda lidí. Zde přinášíme pohled na sedm způsobů, jakými Covid-19 trvale proměnil IT.

Zde jsou klíčové statistiky kybernetické bezpečnosti související s novým pojetím práce a se způsoby, jak tato data mohou ovlivnit vaše úvahy o personálu, procesech a technologiích ve vaší firmě v současnosti i v budoucnu.

Společnosti musí položit bezpečnější základy pro vzdálenou spolupráci. Nástroje, které podporovaly příležitostný přístup pro pracovníky na cestách, se musí rozšířit a vylepšit, aby dokázaly přenášet data veškerých pracovních toků firem.

Na otázky odpovídá Solution Architect ze společnosti S&T CZ, Pavel Janků.

Tento průvodce si klade za cíl pomoci IT manažerům s konceptem firemní ochrany dat. Naleznete zde nápady a zkušenosti ostatních CIO.

Oddělení IT by nemělo improvizovat. To, co bylo možné tehdy, když si všichni mysleli, že pandemie bude trvat jen měsíc či dva, je nyní nepřijatelné.

Tento trend zvyšuje potřebu organizací věnovat větší pozornost bezpečnosti domácích sítí, produktům pro chytré domácnosti a dalším zařízením do těchto sítí připojených.

Podívejte se, jak lze řešit problematiku ochrany dat na dálku.

Výsledky průzkumu společnosti Ziff Davis o stavu IT a ukazují, že pandemií poháněná transformace bude v roce 2021 pokračovat a ovlivní plánování i rozpočty po dlouhou dobu.

Migraci do cloudu lze realizovat dobrými i nevhodnými způsoby. Mnoho úskalí však není tak úplně nových. Zde je sedm hlavních chyb, které mohou negativně ovlivnit zabezpečení, a pár tipů, jak se jim vyhnout.

Přijetí cloudu, přípravy na disaster recovery, ochrana proti ransomware… Je zjevné, že potřeba digitální transformace přišla rychleji, než se plánovalo.

Rozhovor s Paulou Januszkiewicz, CEO společnosti CQURE.

