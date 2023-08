Bezpečnostní rizika u databází

Tato práce však není snadná. Tvůrci poskytují všechny nástroje, integrují dobrá bezpečnostní opatření a dokumentují je. Přesto však desítky potenciálních chyb, opominutí a omylů, a to jak hloupých, tak i pochopitelných, způsobují, že je to nekonečný boj.

Ne, pro nás to nemá smysl

Zvažujeme to, čekáme na lepší technologie

Už tam jsme a byl to dobrý krok

Plánujete ve firmě vstup do virtuální reality?

Ve většině podnikových infrastruktur jsou to právě databáze, kde se nachází mnoho cenných pokladů. Je to část bezpečného úkrytu, přípravného prostoru a základny pro informace, které mohou být velmi osobní či extrémně cenné.

Stejná pravidla by se měla vztahovat i na vrstvu operačního systému, a pokud běží ve virtuálním počítači, tak též na hypervizor a správu cloudu. Tato omezení zpomalují práci při aktualizacích softwaru a při řešení problémů, ale omezení cest, které mohou zneužít útočníci, stojí za to.

Mnoho databází sídlí na vyhrazených počítačích a ty je potřebné ochránit před nežádoucím přístupem. Roli správce databáze by měli mít přístupnou jen uživatelé bez významnějších oprávnění a přihlašovací údaje by měly být omezené na úzký rozsah sítí a jiných počítačů. Firewally mohou blokovat IP adresy.

2. Snadný fyzický přístup

Není nutné vysvětlovat, co může udělat chytrý útočník, když by se dostal do místnosti se servery. Cloudové společnosti a provozovatelé pronajímaných datových center nabízejí uzamčené klece uvnitř silně střežených budov s omezeným přístupem.

Pokud jsou vaše data uložena lokálně ve vašem vlastním datovém centru, dodržujte stejná pravidla, aby přístup do místnosti s fyzickými disky (a s dalšími zařízeními infrastruktury) mělo jen pár důvěryhodných osob.