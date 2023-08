Blíží se uzávěrka letošního posledního kola soutěže IT produkt roku 2023

Jen třikrát za rok otevíráme možnost přihlásit se do soutěže IT produkt roku. Přihlášky do posledního kola jsou právě otevřeny a budou tak už jen pár týdnů.





Máte-li tedy pozoruhodný produkt nebo službu, neváhejte a přihlaste se. Pokud projde naším hodnotícím procesem, získá právo na označení IT produkt roku 2023.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Více informací o soutěži najdete zde.