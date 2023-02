Braňte se finančním podvodům pomocí umělé inteligence

Globální roční výdaje za nástroje pro prevenci finanční kriminality do roku 2027 překročí 28,7 miliardy dolarů, což představuje citelný nárůst z 22,1 miliardy dolarů v letošním roce, uvádí firma Juniper Research.





Tento 30% vzestup bude odpovědí na to, že se kyberzločinci stále častěji zaměřují na rostoucí objem plateb realizovaných přes digitální kanály.

Setkali jste se někdy s finančním podvodem Ano, je to celkem běžná situace Ano, ale výjimečně Ne, nebo o tom alespoň nevíme Ne, obchodujeme pouze se seriózními partnery Zobraz výsledek

Software pro prevenci finanční kriminality umožňuje finančním institucím a obchodníkům pro zmírnění rizika finanční kriminality automatizovat monitorování a detekci podvodů, aplikovat postupy typu KYC (Know Your Customer, znej svého zákazníka) či KYB (Know Your Business, znej svou firmu) a také analyzovat podezřelé chování (behavioural analytics).

Co se týče konkrétních dodavatelů, Juniper Research vytvořil žebříček softwarových platforem pro prevenci finanční kriminality, které hodnotil podle řady kritérií, včetně hloubky a šíře nabídky, inovací služeb a vyhlídek do budoucna.

Klíčové tři poskytovatele tohoto typu bezpečnostního softwaru pak tvoří firmy FICO, LexisNexis Risk Solutions a Verafin. Podle spoluautorky výzkumu Mélissy Amouny firma FICO kromě mnoha možností vyniká i analytickými systémy založenými na umělé inteligenci.

Juniper také předpověděl, že do roku 2027 budou systémy odhalování podvodů a KYC tvořit 88 % celosvětových výdajů na prevenci finanční kriminality. Firmám umožní účinnou eliminaci mnoha běžných typů trestné činnosti, včetně převzetí účtů.

Poskytování ochranných služeb je však stále obtížnější, a to v souvislosti s rostoucí popularitou digitálních plateb, s velkým počtem platebních platforem a komunikací přes více kanálů.

Aby se vše dalo v budoucnu zvládnout, autoři studie naléhají na dodavatele zmíněných nástrojů, aby začali používat systémy umělé inteligence pro orchestraci verifikačních systémů.

To podnikům umožní přizpůsobit se stále složitějším kybernetickým útokům a vybrat pro různé možnosti tu správnou ověřovací metodu.