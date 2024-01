Britský nejvyšší soud rozhodl, že AI nemůže být držitelem patentu

Nejvyšší soud Spojeného království rozhodl, že systémy umělé inteligence nemohou být oficiálními držiteli patentu, čímž potvrdil právní trendy v jiných zemích západního světa a poukázal na právní problémy, které se v rozvíjející se oblasti generativní umělé inteligence teprve objeví.





V rozhodnutí ve věci Thaler v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks zároveň byla pečlivě vyznačena jeho omezení, když se uvádí, že se „netýká širší otázky, zda by technické pokroky generované autonomně jednajícími stroji poháněnými umělou inteligencí měly být patentovatelné“.

Rozhodnutí se místo toho zaměřilo pouze na to, zda patentový úřad může udělit patent systému umělé inteligence jako takovému. V tomto případě šlo o AI DABUS, vyvinutý Stephenem Thalerem, prezidentem a generálním ředitelem společnosti Imagination Engines.

Rozhodnutí soudu se odvíjelo od tří otázek. První z nich byl význam pojmu „vynálezce“ ve smyslu britského zákona o patentech z roku 1977, který je podle soudu omezen na „fyzickou osobu“ a v příslušném zákoně „nelze nalézt žádný náznak, že by vynálezcem mohl být stroj“.

Druhá otázka se týkala toho, zda měl Thaler právo podávat patentové přihlášky na základě svého vlastnictví nástroje DABUS, a rovněž neuspěla ze stejných důvodů – DABUS nelze podle britského práva považovat za „vynálezce“. Nakonec se soud zabýval tím, zda úřad kontrolora správně usoudil, že přihlášky byly vzaty zpět, protože Thaler nikoho neoznačil jako vynálezce vynálezů, což bylo opět potvrzeno s odůvodněním, že britské právo nepovažuje DABUS za osobu.

V rozhodnutí se nicméně uvádí, že kdyby Thaler přistoupil k věci jinak – označil se za vynálezce dotčených patentů a popsal umělou inteligenci jako „vysoce sofistikovaný nástroj“ – výsledek by mohl být jiný. Thaler však důsledně tvrdil, že vynálezcem není on, ale systém DABUS. Podle zprávy agentury Bloomberg tvrdil, že DABUS „je vnímající bytost“.

Rozhodnutí je v přímém souladu s judikaturou v jiných zemích západního světa. Americký úřad pro autorská práva uvedl, že pro existenci autorských práv k dílu je nutné lidské autorství a že aktuálně ani neprobíhají žádné legislativní nebo regulační snahy o změnu tohoto stavu. Podobně i autorské právo EU vyžaduje „vedoucí lidskou ruku“, aby bylo možné uplatnit autorská práva k dílu.