Brněnský Grit roste o více než 40 %, nově dobývá i zahraniční trhy

Grit doposud působil primárně na tuzemském trhu, do zahraničí nově expanduje se svými zákazníky. „Jedním z našich klientů je Rohlik.cz, který působí v Německu, Rakousku a Maďarsku a nově vstoupil do Itálie, Španělska a Rumunska. A právě při této příležitosti se do zahraničí dostáváme i my,“ říká CEO společnosti Lubomír Veselý. Mezi další zákazníky Gritu patří například e-shopy Alza a Mall.cz nebo stavebniny Pro-doma. Nejčastěji mají zájem o EDI (elektronickou výměnu dokladů), případně chtějí pomoci s automatizací toku dokladů či skladovým hospodářstvím.





Za rychlým růstem Gritu stojí kromě expanze do zahraničí i další faktor – prohlubování vztahů se stávajícími klienty. Grit v případě větších spoluprací hledá s partnery nové příležitosti k ušetření dalšího času nebo peněz.

„Giganti jako Rohlik.cz nebo Alza každý den zpracovávají tisíce dokladů – objednávky, faktury nebo dodací listy. I když jim naše řešení už nyní podstatnou část práce automatizují, stále hledáme a nacházíme další příležitosti k úspoře. V takovém měřítku totiž může i jedna ušetřená minuta při práci s dokladem znamenat úsporu stovek tisíc korun měsíčně,“ vysvětluje Veselý.

Veselý očekává, že dvouciferný růst obratu bude pokračovat i v nejbližších letech. „Aktuálně máme téměř 3 000 zákazníků a další přibývají. S částí z nich prohlubujeme spolupráci, mnozí se chystají do zahraničí. Vidím v našem oboru velký růstový potenciál,“ říká.

Růst zároveň podněcuje potřebu Gritu nabírat nové zaměstnance. K pobočkám v Brně, Opavě a Nitře by ještě letos měly přibýt tři nové – v Plzni,v Praze a Bratislavě